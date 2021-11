Rainbow Six: Siege officialise l'agent Thorn

Voici Thorn, le nouvel agent qui rejoint l'équipe Rainbow.



Elle est aussi explosive que méthodique... Regardez bien chaque recoin avant d'entrer pic.twitter.com/Tk4GdMg86h — Rainbow Six Siege FR (@Rainbow6FR) November 3, 2021

Même sicompte déjà beaucoup d'agents, il faut croire qu'Ubisoft n'en a jamais assez puisqu'il vient en effet d'officialiser sur les réseaux sociaux l'identité et l'arrivée de la spécialisteD'après les informations communiquées par, un agent de Rainbow Six: Siege,est une dure à cuire. Selon lui, elle est une femme enragée, têtue et qui ne se laisse faire sous aucun prétexte, rien que ça. Par ailleurs, dans le petit trailer de présentation publiée sur les réseaux sociaux, nous découvrons en effet un petit bout de femme qui n'hésite pas à aller au front, et selon ce dernier, Thorn sera une « défenseuse ».Même si nous aurons le droit à, nous avons fort à parier qu'elle se montrera combative envers ses ennemis, mais aussi une alliée sûre et qui saura aider lorsque cela sera nécessaire. En attendant d'en découvrir davantage, nous vous rappelons que les joueurs retrouveront 18 agents du titre dans Rainbow Six Extraction Pour rappel,estdisponible sur PC, PlayStation et Xbox. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :