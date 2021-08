Rainbow Six Extraction : Un nouveau trailer détaille le système de progression des opérateurs et ses cartes

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Malgré un retard annoncé poura décidé de faire le point sur plusieurs éléments du titre au travers d'une nouvelle vidéo de présentation. Parmi les différents détails présentés, nous découvronsqui seront disponibles dès le lancement du jeu.Lors de la parution du titre, qui est désormais prévu pour janvier 2022 , les joueurs auront le choix entreoffrira un système de progression qui permettra aux joueurs de personnaliser les personnages, et de ce fait, chaque arme, chaque gadget et chaque compétence pourra être améliorée. Cela sera parfait pour accomplir les défis qui les attendent puisque le studio a prévu quatre niveaux de difficulté différents. Au fur et à mesure de leur progression, de nouvelles zones seront débloquées, ainsi que des opérateurs, éléments de personnalisation, ou encore de nouvelles technologies.D'autre part,. Enfin, en plus de toutes ces nouveautés, les joueurs auront le choix parmi 25 gadgets, 69 armes différentes, ainsi que 13 types d'aliens à réduire à cendres. Vous pouvez retrouver tous les détails sur la vidéo juste au-dessous.Dans les semaines à venir, Ubisoft détaillera davantage les nouveautés à venir dans Rainbow Six Extraction , et pour rappel, le titre sera disponible en janvier 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, ainsi que sur PC.