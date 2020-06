Rainbow Six: Siege : Les Opérateurs de la Saison 3 et 4 fuitent

Il semblerait que l'Opérateur de la Saison 3 et celui de la Saison 4 de l'Année 5 de Rainbow Six: Siege aient, d'ores et déjà, fuité.

Comme nous le savons déjà,, le but étant d'équilibrer certains Agents déjà disponibles. Si ces nouveaux Opérateurs ne seront officialisés qu'à l'approche de ces Saisons, les dataminers semblent avoir mis la main sur les deux prochains, un Attaquant et un Défenseur.La plupart des leaks ont été regroupés par un utilisateur de Reddit , permettant d'y voir plus clair. Ainsi l'Attaquant, portant le nom de code « Scout » serait de type « Splinter Cell », alors que le Défenseur serait thaïlandais avec comme nom de code « Aruni ». Le premier disposerait d'un fusil se nommant "SC3000X",, puisque ce dernier possède des armes "SC" dans la série vidéoludique. Son gadget serait équipé d'un viseur vert, rappelant par exemple les lunettes de Sam Fisher, et serait capable de percer les murs. Pour Aruni, les détails sont plus nombreux. Son arme principale serait un MK14 DBR et son gadget se nommerait Surya Gate et permettrait, lorsqu'il est actionné, de faire apparaître des fenêtres ou des portes afin de sécuriser une pièce. Aruni aurait un bras robotique, lui permettant, entre autres, de franchir des obstacles tels que des barricades et des murs.Ces fuites semblent cohérentes avec les propos tenus récemment par Kormora sur ResetEra , qui a déjà fait ses preuves par le passé. Ce dernier indique que ses sources lui avaient précisé que comme le sous-entendait le studio lui-même ) et que sa capacité serait de pouvoir percer les murs. Pour la saison 4, seul un mot lui a été communiqué :Toutes ces informations sont bien évidemment à prendre avec des pincettes, mais les fuites sursont bien souvent vérifiées avec le temps. Les Saisons 3 et 4 n'étant pas attendues avant plusieurs mois, la patience sera naturellement de mise avant qu'Ubisoft ne prenne la parole.