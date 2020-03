Rainbow Six: Siege : Le disque de la version PS4/Xbox One fonctionnera sur PS5/Xbox Series X

Rainbow Six: Siege sera, sans grande surprise, disponible sur les consoles de nouvelle génération. Ubisoft se veut généreux, et permettra aux joueurs des consoles actuelles, à savoir la PS4 et la Xbox One, de jouer sur la PS5 et la Xbox Series X sans devoir racheter le jeu.

un des jeux multijoueur les plus populaires de son genre, fort d'une communauté de plus de 55 millions de joueurs à ce jour.



Conscient de cette force, Ubisoft ne souhaite pas freiner sa communauté lors de la transition et proposera une expérience cross-gen, c'est-à-dire que les joueurs sur PS5 pourront jouer avec ceux sur PS4, de même pour les joueurs évoluant sur la console de Microsoft. Toutefois ce n'est pas tout, puisque l'éditeur français souhaite également que les joueurs de la génération de consoles actuelle puissent profiter du jeu sur les consoles next-gen.



C'est sur le

Le jeu sera rétrocompatible, ce qui signifie que vous pouvez prendre votre disque de PS4 et le mettre dans votre PS5, à l'instar de la Xbox One et la Xbox Series X. Ce dont nous sommes sûrs, c'est ce que nous ne voulons pas briser et diviser notre communauté. Nous ne voulons pas faire acheter un autre R6 au prix fort. Pour ce qui est du cross-play, Ubisoft y est toujours ouvert, mais indique que la chose est entre les mains des différents constructeurs, à savoir Microsoft et Sony. Mais nul doute que les joueurs seraient favorables à cette initiative.



