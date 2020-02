Rainbow Six: Siege arrivera sur PS5 et Xbox Series X et sera cross-gen

À l'occasion de l'annonce de l'Opération Void Edge, Ubisoft s'est exprimé quant au portage de Rainbow Six: Siege sur les consoles de prochaine génération.

C'est une discussion entre Microsoft et Sony. Mais nous aimerions que le cross-play soit complet - que les joueurs sur Xbox puissent jouer avec les joueurs sur PlayStation. [...] Nous sommes prêts à supporter cela. Nous espérons que cela se produise, c'est un mouvement général dans l'industrie et rien ne peut l'empêcher. Ce n'est qu'une question de temps avant que cela n'arrive.

Ce week-end du 15 et 16 février se déroulait le Six Invitational,. Cependant, en plus d'en apprendre davantage sur les deux nouveaux Agents, le rework de la carte Oregon et les changements apportés au gameplay, Ubisoft s'est exprimé sur leAinsi, Rainbow Six: Siege , qui possède une communauté de plus de 55 millions de joueurs,, soit en fin d'année 2020, comme l'a indiqué Leroy Athanassof, directeur du jeu. « Ce que je peux vous dire, c'est que nous serons sur ces consoles le jour de leur lancement. C'est notre objectif pour Siege. » Cerise sur le gâteau, dans le but de laisser la communauté intacte,, c'est-à-dire que les joueurs sur PS5 pourront jouer avec ceux sur PS4, de même pour les consoles Microsoft. Toutefois, pour ce qui du cross-play, même si Ubisoft semble très enthousiaste à cette idée, cela ne dépend pas que du studio.En attendant d'en savoir davantage sur cette version next-gen de R6, notamment sur le fait de la version utilisée : celle des consoles actuelles portée via la rétrocompatibilité ou une nouvelle spécialement créée pour l'occasion, nous rappelons que l'Année 5 débute dans quelques semaines sur les serveurs live, avec l', dont tous les détails sont à retrouver ici