Rainbow Six: Siege : Le cross-play et la cross-progression sont en cours de développement

À l'occasion de la première saison de l'année 6 de Rainbow Six: Siege , le directeur du jeu,, a déclaré auprès de PCGamer que le titre tant apprécié des joueurs devrait en effet. Selon ses dires, ces fonctionnalités sont en cours de développement, etCela signifie que les joueurs Xbox, PlayStation et PC ne devraient pas tarder à pouvoir jouer ensemble, et c'est, selon le directeur du jeu, quelque chose de génial.dans Rainbow Six: Siege permettrait également, notamment dans les pays où une console est largement plus dominante que l'autre. Il a ainsi pris pour exemple la Chine, avec des joueurs qui sont pour la plupart sur PlayStation, tandis qu'une minorité se trouve sur Xbox, celle-ci souffrant de temps d'attente beaucoup plus longs.Cependant,. Contrairement à des jeux qui proposent une aide à la visée pour les joueurs manette, comme Call of Duty: Warzone ou encore Fortnite, Rainbow Six: Siege ne dispose pas de cette option., ce qui signifie que celle-ci sera la même sur toutes les consoles, que ce soit sur PlayStation, Xbox ou PC.Bien que cette nouvelle soit réjouissante, celle-ci ne sera pas disponible de sitôt.