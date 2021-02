Rainbow Six: Siege : Opération Crimson Heist, nouveaux Agents et nouveautés

Flores, nouvel Agent

Comme toujours avant l'arrivée d'une nouvelle Opération, les développeurs la détaillent lorsqu'elle arrive sur les serveurs de test, avant qu'elle ne débarque sur les serveurs officiels. En cette fin de mois de février, nous avons donc eu plus d'informations sur l', qui est la saison 1 de l'année 6.Nous le savions déjà,. L'Argentin saura se montrer utile, notamment parce qu'il sait saisir chaque opportunité pour prendre à revers ses adversaires. Lourdement équipé, avec un fusil d'assaut (AR33) ou un sniper (SR-25) pour l'arme principale et le pistolet GSH-18 pour l'arme secondaire, son gadget (RCE-Tarero) pourra, lui, vous permettre de créer des failles dans la défense. Il s'agit en effet d'un drone qui explose après un certain temps (l'explosion peut aussi être activée) afin de détruire des barricades ou d'infliger des dégâts à un adversaire. Sa particularité réside au fait qu'il ne puisse ni s'arrêter ni reculer. Il faudra donc l'activer méticuleusement.Finalement, Flores est un personnage possédant 2 points de vitesses et d'armure.Ubisoft a vu grand pour cette première Opération, puisqu'une nouvelle arme secondaire est implantée. Le, puisqu'il s'agit d'un lance projectile capable de détruire n'importe quel gadget ou piège dans un certain rayon. Il faudra cependant l'utiliser à un moment opportun, puisque le Gonne-6 ne possède qu'une seule cartouche.Dans un premier temps, ce sont Glaz, Dokkaebi, Lion, Finka, Gridlock, Amaru, Iana et Zero qui pourront en profiter.Depuis quelques saisons maintenant, Ubisoft nous a habitués à la refonte d'une carte, au lieu d'en sortir une nouvelle. Ici, nous aurons le droit à une nouvelle version de Frontière. Comme toujours, plusieurs de ces changements ont pour objectif de changer la stratégie des joueurs et améliorer la rotation ou la tactique, afin de rendre le tout plus fluide et cohérent.En outre, nous avons appris de nombreux changements pour R6 dans les semaines et mois à venir. Par exemple, même s'ils sont éliminés,, dans le but que « les joueurs ayant été tués puissent aider davantage leur équipe ». La stabilité des serveurs devrait être améliorée, et la durée du matchmaking réduite.Enfin, le système de réputation va également voir le jour pour limiter les comportements toxiques, alors que le système de classement va connaître une refonte, le but étant que les joueurs puissent voir la progression au fil des saisons.D'ores et déjà disponible sur les serveurs de test, l'Opération Crimson Heist arrivera le 16 mars sur les serveurs live.