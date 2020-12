Rainbow Six: Siege : Heure de sortie de l'Opération Neon Dawn et taille du patch

Taille et horaire de téléchargement de l'Opération Neon Dawn

Y5S4 Neon Dawn - Poids du Patch



Avec Opération Neon Dawn, nous consoliderons les fichiers de données, ce qui signifie que ce patch est plus volumineux que d'habitude, mais une fois terminé, il occupera moins de mémoire sur votre ordinateur/console.



Après plusieurs semaines d'attente, l'. Pour rappel, cette dernière ajoute un nouvel Opérateur, Aruni, une défenseure originaire de Thaïlande qui sera particulièrement intéressante pour contester des positions. Qui plus est, la carte Gratte-Ciel est rework pour la remettre au goût du jour. Tout cela peut donc être découvert dès ce 1er décembre sur toutes les plateformes. Néanmoins, les horaires sont différents, c'est pourquoi nous vous les récapitulons ci-dessous.Les joueurs PC pourront lancer le téléchargement dès 14 heures, heure française, alors que les joueurs sur PlayStation devront patienter jusque 15h et celles et ceux sur Xbox 17h.Qui plus est, nous apprenons que la taille des données à télécharger sera plus importante que d'habitude, puisque l'objectif des développeurs est de réduire la taille des fichiers sur votre disque dur. De ce fait, 60 Go seront à télécharger sur PC, contre 35 sur consoles. Notez que la mise à jour next-gen est également déployée ce jour (environ 3 Go). Cette dernière permet notamment de jouer jusqu'à 120 FPS en 4K.Le patch notes complet sera publié plus tard, et nous ne manquerons pas de vous le communiquer. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les informations de l'