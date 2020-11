R6 - Opération Neon Dawn : Aruni et la refonte de Gratte-Ciel présentées par Ubisoft

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Comme tous les trois mois environ,, laquelle ajoute du contenu et diverses améliorations. Pour, qui sera la dernière de l'Année 5, nous aurons le droit de découvrir, la première agent thaïlandaise à débarquer dans le FPS d'Ubisoft.Du côté des Défenseurs, elle arrive avec un tout nouveau gadget, le Portail Surya, qui permet de mettre en place un portail composé de laser sur les murs, les trappes, les portes et les fenêtres, empêchant quiconque de passer sans subir des dégâts. Notez que les divers équipements des Assaillants seront aussi touchés par ces lasers. Lorsqu'un défenseur souhaite passer par une ouverture où se trouve le Portail Surya, ce dernier se désactive temporairement.Pour sa puissance de feu,. De plus, elle pourra utiliser son puissant bras gauche pour perforer les murs fragiles ou barricades. Notez qu'Aruni possède deux points de vitesse et deux points d'armure.En outre, et comme souvent lorsqu'aucune nouvelle carte est implantée, les joueurs depourront profiter d'un rework.. Les points principaux de cette nouvelle version sont la diminution du nombre de balcons pour encourager les assaillants à jouer à l'intérieur, une rotation est ajoutée entre les deux côtés du bâtiment au deuxième étage alors que les emplacements de bombes ont été équilibrés. Bien évidemment, quelques améliorations visuelles et d'autres ajustements ont été implantés.Vous pouvez découvrir, mais aussi la refonte dedans la vidéo ci-dessous.Disponible sur les serveurs de test, l'arrivera d'ici quelques semaines sur les serveurs live de Rainbow Six: Siege