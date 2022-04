R6 : La carte Plaines d’Émeraude est disponible

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Ces derniers temps, Ubisoft avait pris pour habitude de relooker ses cartes, apportant diverses améliorations, que ce soit dans les textures, les décorations ou encore l'agencement des pièces pour qu'elles soient plus équilibrées. Mais pour ajouter un peu de nouveauté, puisqu'il en faut toujours, le studio a prévu, pour cette année 2022, plusieurs cartes. L, ce qui n'est pas rien. Celle-ci nous fait donc voyager en Irlande du Nord, dans les collines entourant un country club, et un ranch privé. Avec une météo grisâtre et déprimante, vous devrez avancer dans cette immense bâtisse, où le rez-de-chaussée est moderne et l'étage plutôt dans un style ancien, créant un parfait contraste.Certaines parties de la carte Plaines d’Émeraude sont inspirées de « Université Bartlett » et « Frontière », comme l'expliquent les développeurs. Pour le reste, nous avons affaire. Vous pouvez d'ailleurs avoir un aperçu de la disposition des pièces par le biais des visuels ci-dessous, avant de vous lancer réellement sur le champ de bataille.Enfin, rappelons que l'expérience deva également débarquer sur mobile, grâce à Rainbow Six Mobile , qui a été officialisé il y a quelques semaines. Nous ne savons pas quand il sera disponible, mais une bêta va prochainement être lancée