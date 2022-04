Rainbow Six Mobile : Comment participer à la bêta fermée ?

Comment participer à la bêta fermée de Rainbow Six Mobile ?

Ce mardi 5 avril, quelques semaines après les rumeurs,, la version mobile de Rainbow Six: Siege. Uniquement pensée pour cette plateforme, cette version ne sera pas identique à Siege, puisque les développeurs ont dû apporter quelques modifications, afin de trouver une parfaite ergonomie, sur un écran plus petit et sans clavier/souris ou manette.Ainsi, ce sont plusieurs changements au niveau de l'interface utilisateur et du gameplay qui ont été appliqués, pour que l'essence même qui a fait le succès du FPS puisse être gardée. Nous n'avons pas encore vu de gameplay, mais Ubisoft affirme que l'intensité sera conservée avec Rainbow Six Mobile. D'ailleurs, plusieurs Agents et cartes connus de la communauté seront disponibles au lancement, à l'image des maps Banque et Frontière. Côté Agents, nous aurons le droit à Ash, Sledge, Hibana, Bandit, Smoke ou encore Valkyrie. Pour le moment, 10 ont été officialisés.Pour que la sortie se fasse de la meilleure des façons,. Il est, d'ailleurs, d'ores et déjà possible de s'y inscrire.Ubisoft aime lancer des bêtas avant la sortie officielle de ses jeux en ligne, dans le but de récolter plusieurs avis et appliquer, si besoin, des modifications.et proposera, a minima,. Nous n'avons pas encore de date, si ce n'est qu'elle devrait être organisée durant ce printemps. Si vous souhaitez y participer, sachez que vous n'avez qu'à vous rendre sur le site officiel et cliquez sur « S'inscrire », le bouton se trouvant en haut à droite de l'écran.Ensuite, il vous sera demandé de vous connecter à votre compte Ubisoft et de choisir votre plateforme. Une petite série de questions vous sera posée, pour savoir vos habitudes sur les jeux mobiles et le type de téléphone que vous avez. Lorsque cela sera terminé, votre candidature aura été envoyée. Vous n'aurez plus qu'à patienter, en espérant faire partie des heureux sélectionnés.Pour le moment,ne possède aucune date de sortie, mais il devrait arriver durant cette année 2022.