Heure de sortie et taille du patch de l'Opération Crimson Heist

PC (13h) 58,9 Go (HD) 33,2 Go (non-HD)

Xbox (14h) Xbox One → 17,2 Go Xbox Series → 17,5 Go

PlayStation (15h) PS4 → 23,5 Go PS5 → 27,9 Go



Après plusieurs semaines d'attente, l'est sur le point de débarquer dans Rainbow Six: Siege . Pour rappel, cette dernière ajoute un nouvel Opérateur nommé Flores, un assaillant d'origine argentine, l'arrivée d'une nouvelle arme secondaire, le Gonne-6 ou encore la refonte de la carte Frontière. Vous pouvez d'ailleurs retrouver un résumé des nouveautés de cette opération ici Cependant, comme toujours,. Retrouvez tous les détails ci-dessous, afin d'être prêt au bon moment.Comme souvent, ce sont les joueurs sur PC qui pourront télécharger la mise à jour en premier, dès 13h. Suivront ensuite les consoles Xbox à 14h et PlayStation à 15h. Pour ce qui est de la taille, les joueurs PC devront télécharger un patch plus important que sur Xbox et PlayStation. Vous pouvez retrouver le détail ci-dessous.Quelle que soit la plateforme, vous allez devoir prendre votre mal en patience si vous ne possédez pas une connexion digne de ce nom.Pour celles et ceux souhaitant découvrir le patch notes pour prendre connaissance des différents changements, il faudra patienter encore quelques heures. Ubisoft le publiera dans la journée du 16 mars, comme souvent lors de la sortie d'une nouvelle Opération.