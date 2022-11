PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois de novembre 2022

Jeux PS+ Extra & Premium de novembre 2022

The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition (PS4 & PS5).

Tom Clancy's Rainbow Six Siege (PS4 & PS5).

Kingdom Hearts HD 1.2 + 2.5 ReMIX (PS4)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (PS4).

Kingdom Hearts III (PS4).

Kingdom Hearts: Melody of Memory (PS4).

Oddworld: Soulstorm - Enhanced Edition (PS4 & PS5).

Tom Clancy's The Division 2 (PS4).

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (PS4).

Chorus (PS4 & PS5).

What Remains of Edith Finch (PS4).

The Gardens Between (PS4 & PS5).

Earth Defense Force: World Brothers (PS4).

Earth Defense Force: Iron Rain (PS4).

Onee Chanbara Origin (PS4).

Ratchet & Clank (PS3).

Ratchet & Clank: Locked and Loaded (PS3).

Ratchet & Clank 3 (PS3).

Ratchet: Gladiator (PS3).

Ratchet & Clank: Opération Destruction (PS3).

Skyrim, Rainbow Six Siege, Kingdom Hearts III, The Division 2, Oddworld: Soulstorm, Kingdom Hearts III, des jeux Ratchet & Clank et bien d'autres au programme de vos abonnements PlayStation Plus Extra/Premium le 15 novembre.



Tous les détails : https://t.co/Dz6JMFUcRr pic.twitter.com/x0VKLN4ht8 — PlayStation France (@PlayStationFR) November 9, 2022

La nouvelle formule PlayStation Plus est arrivée en cette année 2022. Ainsi, les joueurs et les joueuses ont désormais accès à trois abonnements distincts, avec des avantages divers. Celles et ceux ayant opté pour l'abonnement PS Plus Extra ou bien Premium ont, notamment, accès à un catalogue de jeux, se renouvelant tous les mois.D'ailleurs, PlayStation vient tout juste d'annoncerDès le 15 novembre prochain, les joueurs et les joueuses possédant un abonnement actif au PS Plus Premium ou bien Extra pourront découvrir de. Sans plus tarder, découvrez la, qui a notamment été révélée via un article sur le site PlayStation Blog :De plus, le 15 novembre également, le catalogue PS Plus Premium se verra agrémenté deRappelons que les jeux PS Plus offerts pour ce mois-ci ont été annoncés il y a plusieurs jours maintenant.