PS Plus novembre 2022 : Les jeux offerts révélés

Jeux PS Plus novembre 2022

Nioh 2

Lego Harry Potter Collection

Heavenly Bodies

Comme à l'accoutumée, tous les derniers mercredis de chaque mois, PlayStation annonce la prochaine sélection de jeux PS Plus offerts aux joueurs et aux joueuses possédant un abonnement actif audit service. Ainsi, en ce mercredi 26 octobre la firme vient tout juste de dévoiler, notamment via une publication sur le compte officiel Twitter de PlayStation Sorti en mars 2020,est considéré comme un action RPG. Le titre, développé par Team Ninja et édité par Koei Tecmo, invite les joueurs et les joueurs à incarner un « mystérieux guerrier mi-humain, mi-yokai aux pouvoirs surnaturels » et à affronter de nombreux ennemis. Remarquons que les événements narrés dansse déroulent avant ceux du premier opus, qui est arrivé en 2017.sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4 et PS5, dans le cadre des jeux PS Plus du mois de novembre 2022.Comprenant les deux jeux,eta débarqué en 2016 sur PS4 et Xbox One. Deux ans plus tard, nous avons eu le droit à un portage sur Nintendo Switch. Cette compilation retrace donc les aventures d'Harry Potter, durant lesquelles les joueurs sont amenés à créer des potions, résoudre diverses énigmes et, bien évidemment, jeter des sorts.sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4, dans le cadre des jeux PS Plus du mois de novembre 2022., développé et édité par 2pt Interactive, est un « jeu sur les astronautes, le corps et l'absence de gravité ». L'aventure nous amène à contrôler les bras d'un astronaute, devant accomplir différentes missions tout en respectant les lois de la physique. Les scénarios proposés peuvent être parcourus en solo ou bien en coopération locale.sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4 et PS5, dans le cadre des jeux PS Plus du mois de novembre 2022.