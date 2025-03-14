Bêta Rainbow Six Siege X : Comment obtenir une clé pour jouer dès maintenant ?

Rainbow Six Siege X vient tout juste d'être révélé par Ubisoft, accompagné d'une bêta fermée accessible dès maintenant. Si vous souhaitez y prendre part sur PC, PS5 et Xbox Series, voici comment obtenir votre précieux sésame.
Dates et contenu de la Bêta Rainbow Six Siege X
Alors qu'il vient d'être officialisé avec toutes les nouveautés
, Rainbow Six Siege X est déjà jouable, d'une certaine manière. Ubisoft a effectivement lancée une bêta fermée, accessible depuis ce 13 mars à 20h00 (heure de Paris)
. Celle-ci va durer légèrement moins d'une semaine, pour se terminer le 19 mars à 20h00 (heure de Paris)
.
Durant cette période, les joueurs pourront découvrir en exclusivité le nouveau mode Dual Front
, où deux équipes de 6 joueurs mêlant attaquants et défenseurs s'affrontent pour contrôler des secteurs adverses.
Le contenu disponible durant cette bêta inclut :
- Le mode Dual Front
- 35 opérateurs débloqués
- La liste d'amis et les parties personnalisées
- Un aperçu des nouveautés de Siege X : éléments destructibles tels que conduites de gaz, extincteurs et détecteurs de métaux, ainsi que les améliorations apportées à la navigation en rappel.
Comment obtenir une clé d'accès à la bêta ?
Pour récupérer votre accès à la bêta fermée
, vous devez simplement regarder pendant 30 minutes le live d'un streamer partenaire de l'opération sur Twitch. Voici la procédure détaillée :
- Rendez-vous sur la plateforme et connectez votre compte Twitch à Ubisoft Connect dans la section « Tom Clancy's Rainbow Six Siege ».
- Une fois connecté, regardez un stream partenaire pendant 30 minutes.
- Réclamez ensuite votre récompense « Closed Beta Access » directement sur Twitch dans la partie inventaire.
- Rendez-vous sur le site officiel d'Ubisoft pour activer votre clé et choisissez votre plateforme (PC, Xbox Series, PS5).
Vous n'aurez qu'à la télécharger directement si vous êtes sur PC, puisqu'elle sera ajoutée automatiquement. Si vous êtes sur console, vous obtiendrez un nouveau code à entrer dans la boutique de votre plateforme.
Rainbow Six Siege X arrive en juin
Cette bêta fermée est l'occasion idéale de découvrir en avant-première les nouveautés apportées par la grande mise à jour Rainbow Six Siege X, dont la sortie officielle est fixée au 10 juin prochain
. Pour rappel, Rainbow Six Siege X sera disponible gratuitement sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC via Ubisoft Connect et Steam.
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