Rainbow Six Extraction : Des récompenses à récupérer durant l'événement Spillover

Sorti il y a peu de temps, Rainbow Six Extraction profite d'ores et déjà de nouveaux contenus.. Répondant au nom de Spillover, celui-ci permet aux joueurs et aux joueurs d'équiper de nouvelles cartouches afin d'affronter les vagues d'ennemis.En jouant à Rainbow Siw Extraction, et plus précisément à l'événement Spillover, les joueurs pourront récupérer une multitude de nouveaux items ou cosmétiques.. Il est possible de la débloquer à tout moment durant vos parties. Par ailleurs,. Pour finir, via Spillover,Le studio de développement et éditeur Ubisoft ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.. Ils en auraient prévu trois, pour le moment. Ils ont déclaré vouloir déployer « de nouvelles activités, de nouveaux modes de jeu, de nouveaux archétypes ennemis et de nouveaux opérateurs ». Or, on ne connaît pas encore leur date de mise en ligne. Il faudra attendre une communication officielle de leur part pour en savoir plus à ce sujet.