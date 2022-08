Rainbow Six Extraction : Éclipse, les dates et détails du troisième événement de Crise

L'événement de Crise, Éclipse, de Rainbow Six Extraction

Les développeurs de chez Ubisoft travaillent toujours régulièrement sur Rainbow Six Extraction, sorti au début de l'année 2022 sur la plupart des plateformes de jeu. D'ailleurs, dès aujourd'hui (11 août), et jusqu'au 1er septembre, les joueurs et les joueuses peuvent découvrir, soitCe troisième événement de Crise, nommé Éclipse, apporte. Tout d'abord, sachez qu'Éclipse plonge les agents, et donc les joueurs, dans une « obscurité partielle », et ce dans trois sous-zones. Ce sera l'occasion de découvrir, soit le Néoplasme, capable d'envoyer des impulsions lui permettant de détecter les mouvements autour de lui. D'ailleurs, le seul moyen de l'éliminer est d'atteindre la troisième et dernière sous-zone. Ce qui nécessite de rétablir l'alimentation du générateur, présent dans chaque précédente zone, et survivre aux attaques d'Archéens.De plus, ce nouvel événement introduit, disposant d'un drone transmettant un flux vidéo et désorientant les ennemis grâce à des ultrasons. Sans oublier, une nouvelle pièce de la technologie REACT :, pouvant s'autodétruire et assommer, voir tuer, les Archéens. Finalement, cet événement temporaire apporte de nouveaux éléments cosmétiques et charmes à thème sur Rainbow Six Extraction.Pour finir, rappelons queest disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Si vous désirez vous lancer dans l'aventure, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, propose actuellement de belles réductions pour le titre :