Rainbow Six Extraction : Liste de tous les Agents, compétences et armes

Liste, compétences et armes des Agents de Rainbow Six Extraction

Alibi Peut déployer un leurre à partir de drones afin de distraire les ennemis présents dans la zone. Les ennemis qui attaquent le leurre sont scannés. Armes → Mx4 Storm SMG, pistolet-mitrailleur disponible dès le début du jeu. D'autres armes seront débloquées au fil du temps

Capitão Tire des carreaux silencieux qui explosent à l’impact. Peut alterner entre carreaux fumigènes et carreaux empoisonnés. Armes → PARA-308, fusil d’assaut disponible dès le début du jeu. D'autres armes seront débloquées au fil du temps

Doc Utilise son pistolet à soins pour se soigner ou se ranimer lui-même ou ses coéquipiers une fois en état critique. Armes → SG-CQB, fusil à pompe disponible dès le début du jeu. D'autres armes seront débloquées au fil du temps

Ela Lance des mines de proximité adhésives incapacitant les ennemis touchés par l'explosion. Les mines se rechargent au fil du temps. Armes → Scorpion EVO 3, pistolet-mitrailleur disponible dès le début du jeu. D'autres armes seront débloquées au fil du temps

Finka Booste temporairement la réactivité et la survivabilité de l’équipe. Ranime tout coéquipier en état critique et les équipiers passent toujours en état critique pendant que l’aptitude est active. Armes → SPEAR .308, fusil d’assaut disponible dès le début du jeu. D'autres armes seront débloquées au fil du temps

FUZE Déploie des charges explosives activées à distance sur les murs et les barricades, qui libèrent des grenades à fragmentation de l’autre côté de la cloison lors de l’activation. Armes → 6P41, fusil-mitrailleur disponible dès le début du jeu. D'autres armes seront débloquées au fil du temps

Gridlock Lance et déploie des pièges au sol. Les ennemis affectés par un piège subissent des dégâts et voient leur vitesse de déplacement réduite pendant quelques instants. Armes → F90, fusil d'assaut disponible dès le début du jeu. D'autres armes seront débloquées au fil du temps

Hibana Tire des explosifs activables à distance pouvant adhérer à tous types de surfaces et infligeant des dégâts anti-blindage. Armes → TYPE-89, fusil d'assaut disponible dès le début du jeu. D'autres armes seront débloquées au fil du temps

IQ Détecte les équipements REACT à travers les obstacles. Armes → AUG A2, fusil d’assaut disponible dès le début du jeu. D'autres armes seront débloquées au fil du temps

JÄGER Déploie une tourelle automatique qui attaque les ennemis et intercepte les projectiles dans la zone. Armes → M870, fusil à pompe disponible dès le début du jeu. D'autres armes seront débloquées au fil du temps

Lion Détecte tous les ennemis en mouvement au sein d'une zone pendant une courte durée. Doit être rechargé après chaque utilisation. Armes → V308, fusil d'assaut disponible dès le début du jeu. D'autres armes seront débloquées au fil du temps

Nomad Tire des mines de proximité qui repoussent les ennemis pris dans l’explosion. Nettoie également la zone des dangers dissimulés. Armes → AK-74M, fusil d’assaut disponible dès le début du jeu. D'autres armes seront débloquées au fil du temps

Pulse Détecte les VIP, agents portés disparus et nids ennemis à travers les obstacles. Armes → M1014, fusil à pompe disponible dès le début du jeu. D'autres armes seront débloquées au fil du temps

Rook Dépose un sac de plaques de protection conférant de la résistance aux dégâts. Lorsqu’il porte une plaque, un agent passera toujours en état critique au lieu de passer hors de combat. Armes → P90, mitraillette disponible dès le début du jeu. D'autres armes seront débloquées au fil du temps

Sledge S'équipe d'une redoutable masse tactique capable d'incapaciter les parasites ainsi que de détruire les cloisons afin de créer de nouvelles issues. Armes → M590A1, fusil à pompe disponible dès le début du jeu. D'autres armes seront débloquées au fil du temps

Smoke Lance des grenades à gaz activables à distance qui infligent des dégâts aux ennemis inhalant le gaz. Armes → L85A2, fusil d'assaut disponible dès le début du jeu. D'autres armes seront débloquées au fil du temps

Tachanka Déploie un fusil-mitrailleur monté utilisable par tous les agents. Armes → SASG-12, fusil à pompe semi-automatique disponible dès le début du jeu. D'autres armes seront débloquées au fil du temps

Vigil Perturbe les ennemis de façon à devenir indétectable pendant une courte durée. Doit être rechargé après chaque utilisation. Armes → Mx4 Storm SMG, pistolet-mitrailleur disponible dès le début du jeu. D'autres armes seront débloquées au fil du temps

À l'image de plusieurs jeux coopératifs, et comme c'est le cas dans Rainbow Six: Siege, les joueurs d'Extraction auront le choix entre plusieurs personnages pour mener à bien leurs missions. Au total, ce sont 18 Agents, tous issus de Siege et de la franchise en général, qui seront jouables, avec des compétences diverses et variées. Le but est bien évidemment de créer la meilleure équipe, la plus complémentaire possible, afin d'être le plus efficace.Le choix de l'Agent sera donc primordial, surtout si vous n'êtes pas familier avec cet univers. Nous vous proposons donc un petit retour sur, en faisant le point sur leurs aptitudes et leurs armes, afin que vous ne soyez pas perdu et que vous ayez des indications supplémentaires avant de vous lancer.