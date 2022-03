Rainbow Six Extraction : MàJ du 16 mars, tous les détails

Mise à jour du 16 mars de Rainbow Six Extraction Nouvelles variantes archéennes et mutations parasites Nouvelles variantes archéennes Feral Grunt

Un attaquant au corps-corps capable de sauter sur les murs afin de combler l'écart entre lui et les joueurs. Éliminez-le avant qu'il ne vous atteigne. Storm Spiker

Ennemi qui tire plusieurs projectifs à tête chercheuse. Détruisez-les en plein vol. Restez hors de sa vue pour éviter d'être détecté. Smoker

En explosant, il laisse un nuage infligeant des dégâts. Maintenez la distance et tuez la créature avant qu'elle ne s'approche trop près de vous. Nouvelles mutations parasites Archéens réanimés

Tous ennemis sont réanimés après la mort Mines aveuglantes

Les archéens laissent derrière eux des mines aveuglantes, lorsqu'ils meurent (en difficulté élevée). Explosions spontanées de mines

Les archéens laissent derrière eux des mines explosives, lorsqu'ils meurent (en difficulté élevée). Archéen Havoc

Les ennemis archéens peuvent franchir, instantanément, des murs et des obstacles destructibles. Planifiez vos tactiques de défense. Broyeur immortel

Il s'agit d'un smasher qui ne subira pas de dégâts, du fait de sa carapace.

Disponible depuis un petit moment, Rainbow Six Extraction a su plaire aux amateurs et amatrices de la licence et aux nouveaux venus. D'ailleurs, Ubisoft compte bien faire vivre son jeu et l'alimenter de nouveaux contenus.Pour rappel, il est impératif de télécharger et installer cette mise à jour afin de pouvoir rejoindre, à nouveau, les serveurs officiels de Rainbow Six Extraction. Mais pour l'heure, voiciPar ailleurs, la mise à jour de ce 16 mars intègre des correctifs quant aux armes et opérateurs. Les développeurs en ont profité pour ajuster d'autres éléments. Le patch notes complet et en anglais est à retrouver sur le site d'Ubisoft . Vous pouvez vous faire un avis du soft en découvrant ou redécouvrant notre test .