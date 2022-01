Tier list des Agents de Rainbow Six Extraction

S Alibi Finka Lion A Doc Gridlock Hibana Jäger Smoke Tachanka Vigil B Ela Fuze Rook C Capitão Nomad Pulse D IQ Sledge

Disponible depuis ce début d'année 2022,est une nouvelle expérience totalement coopérative, laquelle vous immerge dans dans un monde envahi par des créatures venues d'ailleurs. Aidé de deux coéquipiers, vous allez devoir venir à bout de ce parasite tout en récoltant diverses informations, pour en découvrir un peu plus sur ce mal mystérieux, qui a décimé de nombreuses villes en un rien de temps.Pour ce faire, vous allez devoir bâtir la meilleure équipe, complémentaire et performante, grâce à un choix parmi dix-huit Agents, issus de Rainbow Six. Certains sont évidemment bien meilleurs que d'autres, bien que cela puisse varier selon la façon dont chacun joue. Nous vous proposons donc, afin de vous donner une idée de quel personnage choisir, si jamais vous avez un doute. Notez tout de même que ces informations sont données à titre indicatif et ne sont pas arrêtées. Laest également vouée à évoluer avec le temps.Comme nous vous le disions, le ressenti est différent pour chaque joueur, puisque cela varie notamment en fonction de votre façon de jouer. Mais certains Agents arrivent tout de même à se démarquer, en étant plus intéressants que d'autres. Lion, Alibi et Finka font, sans aucun doute, partie des Agents les plus puissants actuellement dans, et sont des atouts indéniables pour votre équipe. Ceux présents dans la catégorie « A » sont également de très bons personnages, a contrario de Sledge et IQ, que nous pouvons juger comme trop faibles pour le moment.Bien qu'il s'agisse d'un jeu solo coopératif, Ubisoft pourrait apporter de temps à autre de nouvelles mises à jour, dans le but d'équilibrer les Agents, pour que ces derniers soient plus équilibrés et de donner un peu d'intérêt aux plus faibles. Notez également que plus vous jouez avec un Agent, plus vous débloquerez des armes intéressantes, pouvant donc augmenter leur intérêt. Cetteest basée sur leur niveau de base.L'article sera mis à jour au fil du temps, si besoin.