Raft : Quelques conseils pour explorer Varuna Point

Explorer Varuna Point

Quelques conseils et astuces

Prenez de la nourriture et de l'eau potable, avant de vous rendre sur les lieux. Vous pouvez manger et boire, même si vous êtes dans l'eau.

Fabriquez plusieurs lances, notamment en métal, afin d'éliminer les « Lurkers » et les « Anglerfish ».

Craftez des palmes et des bouteilles d'oxygène. Grâce aux palmes, vous nagerez plus vite. Ce qui n'est pas négligeable, notamment durant votre affrontement avec le boss « Rhino Shark ». Pour en fabriquer, il convient de disposer de plusieurs substances visqueuses. Plusieurs emplacements pour reprendre de l'oxygène sont disponibles, sous l'eau. Mais avoir une bouteille d'oxygène est un réel plus. Ceci n'est pas forcément obligatoire. De notre côté, nous avons réussi à terminer Varuna Point, en utilisant qu'une seule bouteille d'oxygène, au début de notre exploration.

Prenez des baumes de guérison, si vous en possédez. En utilisant ces baumes, vous regagnerez rapidement des points de vie. Cela peut être intéressant, surtout lors de votre combat contre le boss ou bien durant la séquence des pièges.

N'hésitez pas à faire des allers-retours sur votre radeau pour vider votre inventaire, reprendre de la nourriture et de l'eau potable, ou bien fabriquer différents items nécessaires.

Tout comme l'île Balboa et le navire Vasagatan , pour ne citer que ces exemples, Varuna Point est une localisation importante pour la quête principale du titre de Redbeet Interactive et Axolot Games, Raft. Or, pour l'explorer, il convient de s'organiser et de se préparer en amont, tant la zone est grande et hostile. Dans ce sens, voiciAprès avoir découvert et terminé plusieurs localisations clés de l'histoire de, les joueurs et les joueuses devront se rendre à. Cet emplacement dispose de deux grands bâtiments en construction.Afin d'obtenir la série de chiffres indiquant votre prochaine destination, et ainsi progresser dans la quête principale du jeu, il vous faudra explorer les parties au-dessus de l'eau, des buildings de, mais aussi celles sous l'océan. Or, ces lieux regorgent d'ennemis : des « Lurkers » et des « Anglerfish » sont présents ainsi qu'un boss, nommé « Rhino Shark ».De ce fait, voicipouvant vous aider durant toute notre exploration deEn ce qui concerne « Rhino Shark », sachez que l'affrontement n'est pas très difficile, en soi. Il faut que vous vous positionniez derrière les piliers afin que le requin les percute. Dès qu'un pilier est suffisamment endommagé, vous verrez un trou béant dans ladite fondation. Placez-y un baril explosif. En le percutant, le requin fera un trou dans le plafond, ce qui vous donnera accès à un nouveau palier. Dès lors, il vous faut répéter l'opération jusqu'au dernier niveau et jusqu'à la mort du boss. Faites attention à votre jauge d'oxygène, tout du long.Pour rappel,est disponible sur PC, via la plateforme Steam.