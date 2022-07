Raft : Substance visqueuse, comment en obtenir ?

Obtenir de la substance visqueuse sur Raft

Collecter des algues

Utiliser la fonderie

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est une ressource importante et nécessaire pour fabriquer plusieurs constructions ou items utiles, sur. Ainsi, dans ce guide, nous vous expliquons, sur le jeu de survie de Redbeet Interactive et Axolot Games.Avant de confectionner de la, il vous faudra tout d'abord collecter la matière première, liée à cette ressource, soit. Sur, vous pouvez récupérer, lorsque vous explorez. Voici la marche à suivre : après avoir accosté sur une île, plongez dans l'océan et mettez-vous à la recherche de grandes plantes vertes. C'est via ces plantes aquatiques que vous pourrez obtenir desNous vous recommandons d'en collecter, à chaque fois, le maximum possible, lorsque vous êtes sur une île. Tout au long de votre aventure sur le jeu, vous aurez besoin deafin de crafter différents items, tels que des palmes ou encore des bouteilles, pour ne citer que ces deux exemples.Une fois que vous possédez, retournez sur votre radeau et dirigez-vous vers votre ou vos fonderies. À ce sujet, si vous ne savez pas comment débloquer et/ou fabriquer la fonderie, sachez que nous vous avions concocté un guide Si vous possédez bien une fonderie sur votre radeau : il vous suffit, dès lors, de placerdans la fonderie. N'oubliez pas d'alimenter la fonderie avec des planches en bois, si besoin. Après quelques secondes, vous pourrez récupérer. Il ne vous reste plus qu'à répéter l'opération, autant de fois que nécessaire.Remarquons également que dans certains cas, des coffres ou des caisses peuvent contenir. Ainsi, au cours de votre progression sur, vous aurez également la possibilité d'obtenir de, et, ce, sans avoir à la fabriquer à partir d'une algue.Pour rappel,est disponible sur PC, via la plateforme Steam. Le jeu de Redbeet Interactive et Axolot Games est sorti de son accès anticipé en juin 2022.