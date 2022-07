Raft : Comment atteindre la localisation « Vasagatan » ?

Rejoindre la localisation Vasagatan sur Raft

Avoir un récepteur et s'être rendu à la Tour Radio

Coordonnées et navigation

Atteindreconstitue la deuxième étape pour découvrir le scénario de, un jeu de survie de type bac à sable, développé par Redbeet Interactive et édité par Axolot Games. Pour cela, il convient d'avoir effectué quelques actions, au préalable. Ainsi, dans ce nouveau guide, nous vous expliquonsPour découvrir, il convient, tout d'abord, de posséder un récepteur fonctionnel. En effet, cet outil est essentiel pour progresser dans l'histoire de. C'est grâce à lui que vous pourrez trouver l'emplacement des îles liées à la quête principale. À ce sujet, nous vous indiquions comment fabriquer un récepteur et comment le mettre en marche.Normalement, si vous vous intéressez à la localisation nommée, constituant la deuxième étape de la quête principale de, c'est que vous vous êtes déjà rendu à la Tour Radio. Si ce n'est pas le cas, sachez que nous vous indiquions comment rejoindre la Tour Radio . Il est impératif de valider cette étape, avant de s'intéresser à l'emplacementNéanmoins, en vous rendant à ladite Tour et en explorant les différents bâtiments, notamment celui le plus en hauteur, vous devriez avoir trouvé une note. Celle-ci comporte une série de 4 chiffres et la mention « Des gens ? ».Dès que vous possédez ladite note, retournez sur votre radeau. Près du récepteur, vous apercevrez une console, affichant quatre chiffres. Interagissez avec afin de changer les chiffres et rentrer la série que vous possédez.Dès lors, vous pourrez apercevoir de nouveaux points bleus et verts, sur l'écran de votre récepteur. Intéressez-vous au point bleu : celui-ci indique l'emplacement de. Dès lors, il vous suffira de naviguer jusqu'à ce lieu, afin de rejoindrePour rappel,est sorti de son accès anticipé au cours du mois de juin 2022. Le titre est disponible sur PC, via la plateforme Steam.