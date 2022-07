Raft : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer Raft ?

Quête principale → Entre 16 et 30 heures.

→ Entre 16 et 30 heures. Terminer le jeu à 100 % → Plus de 40 heures.

Depuis la sortie de la version 1.0 de, de nombreux joueurs et joueuses se sont lancés ou désirent se plonger dans l'aventure, développée par Redbeet Interactive et éditée par Axolot Games. Ainsi, beaucoup d'entre eux se demandentTout d'abord, remarquons quedispose bel et bien d'une quête principale, dont le point final a été apporté via la version 1.0, dite « Final Chapter ». Ainsi, il est tout à fait possible de terminer l'histoire de, bien que l'aspect bac à sable du titre vous permettra de continuer votre aventure, après avoir accompli la quête principale.Il est toujours assez difficile d'estimer la durée de vie d'un titre. D'autant plus quand celui-ci est catégorisé comme un jeu de survie, comme c'est le cas ici, avec. Par ailleurs, le jeu de Redbeet Interactive et Axolot Games dispose d'une forte dimension multijoueur, invitant à la coopération. Ainsi, la durée de vie pourrait ne pas être la même, entre une partie réalisée en solo et une autre menée par plusieurs joueurs, et en fonction du mode de jeu sélectionné.Or, d'après les retours et notre expérience, il est possible de vous donner. Dans le cas présent, et ci-dessous, vous trouverez donc une estimation en fonction de vos objectifs : accomplir toutes les quêtes principales de l'histoire de Raft ou bien terminer le jeu à 100 %. Notez également que le nombre d'heures peut varier si vous avez davantage tendance à explorer chaque île ou, à l'inverse, rusher la quête principale.Ainsi, vous en conviendrez très probablement,. Si vous débutez sur le soft, sachez que nous vous avons concocté plusieurs guides, qui pourraient vous aider, dont voici une sélection :Pour rappel,est sorti de son accès anticipé au mois de juin 2022. Le titre est disponible sur PC, via la plateforme Steam.