Raft : Comment se débarrasser des requins ?

Comment se débarrasser des requins ?

Distraire les requins

Tuer les requins

Siapparaissent constamment sur le jeu de Redbeet Interactive et Axolot Games,sachez qu’il est tout de même possible de s'en débarrasser afin de gagner un laps de temps plus ou moins important. À ce sujet, dans ce nouveau guide,Sur Raft, lesréapparaissent régulièrement et pourront mettre à mal votre aventure. En effet, ces prédateurs n'hésiteront pas à vous attaquer, si vous êtes dans l'eau, ou infligeront des dégâts à votre radeau. Ainsi, dès le début et au fil de l'aventure, vous devez composer avec eux. Or, il existePremièrement, sachez qu'il est tout à fait possible de distraire. Dans le cas où vous jouez à en multijoueur , vous pouvez attirer, en plongeant dans l'eau, et ainsi faire gagner du temps à vos coéquipiers. Or, cette solution est temporaire et comporte des risques, comme vous l'aurez probablement déjà compris.Deuxièmement, utiliserpeut également être une solution, si vous avez besoin d'éloignerpendant un certain temps. Pour cela, il vous faudra tout d'abord avoir débloqué ce plan de fabrication. Mais rassurez-vous, vous l'obtiendrez assez rapidement. Afin de fabriquer, il convient d'avoir : 2 cordes et 2 poissons (Hareng cru ou Castagnole crue). Une fois en votre possession, jetez l'appât le plus loin possible. Cela occupera, pendant un petit moment. Encore une fois, c'est une solution temporaire.Afin de gagner davantage de temps et éviter des attaques de ces prédateurs, le plus simple est de. Pour tuer, il faut posséder. Par exemple, la lance en bois, disponible au début de votre aventure, exige de posséder 8 planches et 3 cordes. Vous obtiendrez de la corde à partir de feuilles de palmier, tandis que vous pourrez récupérer des planches de bois, assez facilement, dans l'océan. Dès qu'attaque votre radeau, vous pourrez alors lui infliger des dégâts grâce à la lance. Attention, tout de même, cet outil a une jauge de durabilité et cassera après plusieurs utilisations.Après de multiples attaques,finira par mourir. Dès lors, vous aurez un peu de temps avant l'apparition d'un prochain. Par exemple, si vous désirez explorer les recoins sous-marins d'une île, il est préférable de tuer les requins environnants, avant de plonger.Pour rappel,est actuellement disponible sur PC, via la plateforme Steam.