Raft : Conseils pour les premières heures de jeu

Quelques conseils pour le début de l'aventure Raft

Ramassez un maximum de ressources

Faites attention aux requins

Agrandissez votre radeau, au fur et à mesure

Concentrez-vous sur certaines constructions/fabrications

Un purificateur simple Cela vous permettra de purifier l'eau de mer et obtenir de l'eau douce, tout à fait potable.

Grille de cuisson simple

Cette construction vous permet de faire cuire des poissons, et donc avoir de la nourriture comestible.

Lit

Utile pour dormir, récupérer de la santé et faire passer la nuit.

Établi L'établi est très important, car en étudiant certaines ressources, vous pourrez obtenir de nouveaux plans de fabrication.

Un petit stockage Si vous en ressentez le besoin.



Crochet

Marteau

Hache de pierre

Canne à pêche

Lance

Étant considéré comme un jeu de survie, les premières de jeu sursont importantes et façonnent le reste de votre aventure. Ainsi, grâce à notre expérience personnelle sur le titre de Redbeet Interactive et Axolot Games,Cela vous semblera, peut-être, ridicule de le rappeler, mais il est très important desur. Au tout début de votre partie, vous devrez essentiellement vous concentrer sur la collecte de planches de bois, de pièces de ferraille ou de plastique, mais aussi de feuilles de palmier. Ces éléments flottent dans l'océan. Notez que les tonneaux et les coffres rouges sont très intéressants, tant ils donnent un loot conséquent. Ainsi, nous ne pouvons que vous recommander d'allouer beaucoup de temps à cette activité.Véritables prédateurs,apparaissent régulièrement sur. Ces derniers vous infligeront des dégâts, si vous plongez dans l'eau, et n'hésiteront pas à casser certaines parties de votre radeau. De ce fait,. À ce sujet, nous vous indiquions comment vous débarrasser temporairement des requins, sur Raft, dans un article dédié Au tout début de votre aventure sur, vous constaterez que votre radeau est très petit et étroit. De ce fait, il vous faudra, au fur et à mesure. Ne voyez pas trop grand, dès le début.. En effet, le fait d'agrandir son radeau vous demandera beaucoup de planches de bois. Or, cette ressource est également nécessaire pour certaines constructions, qui assureront votre survie sur le long terme.Dans les premières heures de jeu, vous aurez accès à une liste assez conséquente d'items et constructions à crafter. Celle-ci tend à s'agrandir, au fur et à mesure de l'aventure. Néanmoins, certaines d'entre elles sont plus importantes que d'autres.Voicià fabriquer, qui nous semblent essentielles pour vos premiers pas surSelon nous,, à avoir absolument dès le début sur Raft, sont les suivants :Pour rappel, la version 1.0 deest sorti au cours du mois de juin 2022. Le jeu est disponible sur PC, depuis la plateforme Steam.