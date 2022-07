Raft : Comment jouer avec des amis ?

Comment jouer avec des amis sur Raft ?

Développé par Redbeet Interactive et édité par Axolot Games,est sorti de son accès anticipé au mois de juin 2022. D'ailleurs, depuis que la version 1.0 a débarqué, Raft est très populaire sur Steam, tant beaucoup de joueurs et de joueuses ont décidé de se lancer dans l'aventure. Disposant d'un mode multijoueur coopératif, sachez qu'il est tout à fait possible de profiter du soft avec vos amis Steam. D'ailleurs, et sans plus tarder, nous vous indiquonsPremièrement, les joueurs et les joueuses désirant parcourir l'aventureensemble doivent s'assurer qu'ils sont amis, sur Steam. Si ce n'est pas le cas, il suffit de vous ajouter, en communiquant votre code contact (visible dans l'onglet « Contacts », sur Steam) à votre ou vos amis. À partir de ce moment-là, vous pouvez chacun lancer le jeuUne fois que vous êtes sur le menu principal de Raft, vous devez savoir qui sera l'hôte de la partie. Ce dernier devra, en s'assurant que la casesoit bien validée (image ci-dessous). D'ailleurs, il est possible de paramétrer un mot de passe afin de restreindre l'accès à votre monde, si vous le désirez. Néanmoins, si vous le faites, n'oubliez pas de l'indiquer à votre ou vos amis.De l'autre côté, les joueurs invités doivent attendre que l'hôte ait créé le monde. Dès que c'est fait, il suffit de cliquer suret sélectionner celui de votre ami, qui devrait apparaître dans la liste. Après un temps de chargement, vous devriez retrouver votre ou vos amis, en jeu.Si vous désirez jouer à Raft, sachez que les configurations PC sont connues et nous vous en parlions dans un article dédié . De plus, si vous voulez débloquer tous les succès du jeu, la liste complète est consultable dans nos colonnes. Finalement, remarquons que le titre est considéré comme un jeu de survie, de type bac à sable.