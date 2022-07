Raft : Capturer des animaux, comment faire ?

Capturer des animaux sur Raft

2 pièces de Ferraille.

4 morceaux de Plastique.

1 Lingot de Métal.

2 Boulons.

1 Poudre explosive. Nous vous indiquons comment en obtenir, dans un guide dédié.

4 Cordes.

4 Pierres.

Les animaux sont importants sur. Si certains ne manqueront pas de vous attaquer, dès qu'ils vous aperçoivent, d'autres ne sont pas agressifs et pourraient grandement vous aider pour votre aventure, sur le titre de Redbeet Interactive et Axolot Games. Ainsi, nous vous indiquons commentsurLes animaux ne sont pas tous hostiles, sur. En effet, plusieurs sont plutôt dociles et peuvent même être apprivoisés, d'une certaine manière. C'est le cas, notamment, de la chèvre qui vous permettra de récupérer, régulièrement, du lait ou encore du lama qui vous donnera de la laine. Sans oublier, les poulets qui vous fourniront en oeufs.Afin de capturer l'un de ces animaux, il faut que vous possédiez le Lance-filet. Il s'agit d'un outil devant être fabriqué par les joueurs. Pour cela, vous aurez besoin des ressources suivantes :Par ailleurs, le Lance-filet nécessite des munitions, dites Bombonnes, dont un exemplaire requiert :Dès que vous possédez un Lance-filet et des Bombonnes, vous serez capable de capturer une chèvre, un lama ou bien un poulet. Généralement, vous pouvez en retrouver sur de grandes îles. Dès que vous apercevez l'un de ces animaux, essayez tout d'abord de vous en approcher, sans pour autant l'effrayer. Cela est, effectivement, nécessaire, car la portée du Lance-filet n'est pas très importante.Néanmoins, dès que vous pensez être suffisamment près, utilisez votre Lance-filet. Si vous avez réussi votre coup, vous devrez voir l'animal dans vos filets. Dès lors, il vous suffira de le ramener sur votre radeau et de lui construire un enclos.Pour rappel,est sorti de sa phase d'accès anticipé au cours du mois de juin 2022. Le titre est disponible sur PC, via la plateforme Steam.