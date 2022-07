Raft : Où trouver du métal et du cuivre ?

Récupérer du métal et du cuivre sur Raft

Explorer et fouiller les récifs des îles

À l'image de l'argile et du sable sont deux ressources très importantes sur le titre de Redbeet Interactive et Axolot Games,. Il est possible d'en récupérer à des endroits bien spécifiques et en effectuant certaines actions. Ainsi, sans plus tarder,Très importantes pour progresser dans l'aventureet nécessaires pour fabriquer différentes constructions, il est impératif de mettre rapidement les mains sur. Ceci en quantité plus ou moins importante. C'est en accostant sur les îles, peu importe leur taille, que vous trouverez ces deux ressources essentielles. Évidemment, plus l'île est grande, plus son récif peut être vaste et composé de plusieurs petites zones.En effet, en fouillantde l'île en question, c'est-à-dire le récif, vous aurez l'opportunité de ramasser beaucoup d'éléments de craft importants et nécessaires pour divers plans de fabrication. Parmi eux,. Lesne sont pas enfouis dans le sol, comme le sable ou l'argile, mais sont collés aux parois des récifs. C'est le cas également duComme vous pouvez vous en rendre compte grâce aux images ci-dessous,est de couleur bleu clair. En revanche, sachez que le cuivre arbore une couleur plutôt marron, voire orange. Ces ressources peuvent être collectées grâce à un crochet. Ainsi, nous vous invitons à en récolter le maximum possible, lorsque vous explorez les îles. En revanche, faites toujours attention aux attaques du ou des requins ainsi qu'à votre jauge d'oxygène, lorsque vous êtes sous l'eau.Pour rappel, la version 1.0 deest sortie au cours du mois de juin 2022. Le titre est disponible sur PC, via la plateforme Steam.