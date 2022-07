Raft : Grand sac à dos, où trouver le plan de fabrication ?

Trouver le plan de fabrication du grand sac à dos

Direction Utopia

Comme dans tous les jeux de survie,est un élément très important sur. D'ailleurs, sachez qu'il est tout à fait possible d'augmenter la taille de son inventaire, sur le titre de Redbeet Interactive et Axolot Games, grâce à deux items : le sac à dos et. Dans ce nouveau guide,Afin de mettre les mains sur, il convient d'avoir considérablement avancé dans la quête principale de. En effet, ce n'est qu'en atteignant la dernière île, soit, que vous pourrez trouver ledit plan de fabrication. Ainsi, le grand sac à dos est un item que vous ne pourrez débloquer qu'à la fin de votre aventure.Une fois que vous avez rejoint Utopia, dirigez-vous vers la maison, située près des différentes parcelles de terre. Il s'agit de la maison du PNJ, nommé Detto. Pour pénétrer dans les lieux, il vous faudra tout d'abord trouver trois codes, enfouis sous la terre. Pour savoir où les trouver, il convient de se référer au plan, placardé sur l'un des murs ou bien disponible ci-dessous. Équipez-vous d'une pelle et mettez-vous en quête de ces codes enterrés.Après avoir récupéré tous les codes, vous pourrez accéder à l'intérieur de la maison de Detto. C'est là-bas que vous trouverez, offrant 5 emplacements d'inventaire supplémentaires par rapport au sac à dos de base. Pour le crafter, il vous faut de la Corde, du Cuir et de la Laine.Pour rappel,est disponible sur PC, via la plateforme Steam. Le titre est sorti de son accès anticipé au mois de juin 2022.