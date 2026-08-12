La mise à jour 42.3 de PUBG débarque avec une arme dévastatrice

La mise à jour 42.3 de PUBG Battlegrounds redéfinit l'expérience de jeu. Entre l'arrivée de la redoutable mitrailleuse légère RPD, un rééquilibrage majeur de l'arsenal et le lancement de PUBG Playgrounds dédié aux créations de la communauté, les joueurs ont de quoi renouveler leurs stratégies sur le champ de bataille.

PUBG continue de s'étendre et d'accueillir des nouveautés, alors qu'il soufflera sa dixième bougie dans quelques mois. Avec le déploiement de la mise à jour 42.3, le studio Krafton frappe un grand coup en proposant des nouveautés qui risquent bien de bouleverser la méta actuelle. Au programme : une puissance de feu accrue et une ouverture sans précédent vers le contenu communautaire.

La RPD entre en scène

Les amateurs de tirs de suppression vont être ravis. La grande star de ce patch est incontestablement la RPD, une toute nouvelle mitrailleuse légère entièrement automatique. Chambrée en 7,62 mm, cette arme redoutable sera disponible sur l'ensemble des cartes du jeu. Ses caractéristiques ont de quoi faire trembler les adversaires. Elle inflige 43 points de dégâts par balle avec une cadence de tir impressionnante de 750 coups par minute. Pour couronner le tout, elle accepte divers accessoires, notamment des chargeurs, des crosses et des lunettes de visée allant jusqu'au grossissement 6x.

Le RPD, nouvelle arme de PUBG.

Mais Krafton ne s'est pas arrêté à l'introduction d'une seule arme. C'est toute la catégorie des mitrailleuses légères qui subit une refonte majeure pour devenir plus attractive. Le temps de rechargement de toutes ces armes a été drastiquement réduit de 25 %. La maniabilité est également revue à la hausse grâce à une diminution significative du recul vertical en plein milieu d'une rafale, ainsi qu'une réduction de 30 % de la variance du recul horizontal. Attention toutefois aux amateurs de tirs en mouvement étant donné que la dispersion et le recul augmenteront désormais proportionnellement à la vitesse de votre véhicule.

PUBG Playgrounds : la communauté aux commandes

L'autre ajout majeur de cette mise à jour concerne exclusivement les joueurs PC avec le lancement de PUBG Playgrounds. Il s'agit d'un espace inédit entièrement dédié au mode création. Fini le temps où il fallait configurer laborieusement des parties personnalisées ou passer par des plateformes tierces. Désormais, les joueurs peuvent accéder directement aux meilleurs modes de jeu créés par la communauté depuis le menu principal.

Cette plateforme proposera une sélection rigoureuse de modes de jeu, renouvelée chaque mois par l'équipe en charge du contenu généré par les utilisateurs. Le studio précise ses ambitions :

Nous souhaitons faire découvrir à davantage de joueurs ces modes de haute qualité créés par la communauté, renforcer les liens entre les créateurs et les joueurs, et favoriser le développement de l'écosystème des créateurs.

Dès le lancement, trente créations issues du récent concours mondial organisé avec CurseForge seront intégrées officiellement.

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Des ajustements pour le confort de jeu

Enfin, la mise à jour 42.3 apporte son lot d'améliorations pour l'interface utilisateur. La sélection des équipes devient beaucoup plus intuitive grâce à un nouveau menu dédié. L'écran de fin de partie a également été repensé pour afficher simultanément les vainqueurs, les statistiques manche par manche et le score final.

Cerise sur le gâteau pour les joueurs PC : un mini-jeu exclusif baptisé POBG fait son apparition. Ce titre permettra de patienter durant les longues phases de maintenance des serveurs. Il conservera même vos meilleurs scores et vous laissera reprendre une partie en cours une fois les serveurs de nouveau en ligne.

D'ores et déjà disponible sur PC, la mise à jour 42.3 arrivera sur consoles le 20 août.