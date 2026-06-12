Project ZETA, le nouveau MOBA de KRAFTON, va lancer une bêta

Krafton et Nirvanana Studio dévoilent Project ZETA, un jeu d'arène tactique ambitieux. Du 25 au 28 juin, les joueurs du monde entier pourront s'affronter sur Steam lors d'un premier test mondial. Une occasion unique de découvrir ce titre prometteur bien avant son accès anticipé prévu pour 2026.

Annoncé en début d'année, Project ZETA est un jeu d'action multijoueur en ligne et s'apprête à franchir une étape majeure de son développement en ouvrant ses serveurs au public nord-américain et européen pour la toute première fois. Après des essais concluants en Corée, les créateurs invitent désormais la communauté internationale à plonger dans cette arène compétitive inédite.

Une approche différente des affrontements en équipe

Project ZETA se démarque des titres traditionnels en proposant un format tactique multi-équipes particulièrement original. Au lieu du classique affrontement opposant deux camps, le jeu met en scène quatre groupes de trois joueurs qui luttent simultanément sur un champ de bataille unique. Cette dynamique à douze participants promet de bouleverser les stratégies habituelles, rendant chaque partie hautement imprévisible et très intense.

Au cœur de ces affrontements se trouve le Prisme. Cet objectif central doit être sécurisé par les équipes, qui ont ensuite la lourde tâche de l'escorter vers un point d'extraction spécifique pour arracher la victoire. Cette mécanique impose une vigilance constante, car les alliances éphémères et les trahisons de dernière minute risquent de dicter le rythme des combats. La structure même de la carte encourage une compétition permanente, où la domination d'une zone peut basculer en quelques secondes sous les assauts combinés de plusieurs escouades adverses.















Un mélange audacieux de mécaniques de jeu

Sur le plan du gameplay, le titre opte pour une vue à la troisième personne qui favorise la lisibilité de l'action. Les développeurs ont conçu une expérience hybride mélangeant habilement la progression en environnement face à l'intelligence artificielle et les affrontements directs entre joueurs. Actuellement, le jeu met à disposition quatorze héros distincts, eux-mêmes répartis en quatre classes spécialisées. Chaque personnage dispose de capacités uniques qui devront être maîtrisées et combinées avec celles des alliés pour espérer triompher.

Afin de séduire un large public, le studio a d'ores et déjà intégré la prise en charge complète des manettes sur la version PC. Par ailleurs, une fonctionnalité permettant le jeu interplateforme entre les joueurs sur ordinateur et sur consoles est en cours de développement, confirmant les ambitions à long terme de Krafton pour ce projet.

Participer au premier test mondial

Les joueurs curieux de découvrir cette nouvelle formule pourront se connecter du 25 au 28 juin sur Steam. Les serveurs seront ouverts chaque soir de 18h à 21h. L'inscription s'effectue simplement via sa page Steam, en demandant l'accès, qui devrait vous être offert directement.

Cette période de test s'inscrit dans une démarche de développement ouvert, comme l'explique la direction du studio en charge du projet :

Après la Corée, nous sommes ravis d'aller à la rencontre des joueurs d'Amérique du Nord et d'Europe. Nous continuerons de développer Project ZETA en collaboration avec les joueurs, en tenant compte des retours provenant d'autres pays.

Les données récoltées durant ces quelques jours seront déterminantes pour ajuster l'équilibrage des héros et peaufiner l'expérience globale. Les équipes de Krafton et Nirvanana Studio se donnent le temps de perfectionner leur copie, puisque le lancement officiel en accès anticipé est programmé pour la fin de l'année 2026.