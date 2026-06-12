PUBG: Black Budget lance une deuxième alpha

Le jeu de tir d'extraction PUBG Black Budget, grand rival annoncé d'Escape from Tarkov, dévoile les dates de sa deuxième phase de test alpha. Les joueurs pourront bientôt plonger au cœur d'une île tropicale hostile mêlant survie impitoyable et phénomènes surnaturels.

Les amateurs de jeux de tir tactiques et de survie peuvent se réjouir. PUBG: BLACK BUDGET, qui se positionne comme la réponse directe aux shooter d'extraction comme Escape from Tarkov ou ARC Raiders, vient de confirmer la tenue de sa deuxième phase de test alpha fermée. Cette nouvelle itération promet de trouver un équilibre parfait entre le réalisme punitif de ses concurrents et une approche légèrement plus accessible, tout en conservant une tension extrême au cours des parties.

Une expérience de survie tropicale inédite

Situé quelque part entre la difficulté impitoyable d'un Escape from Tarkov et l'univers de science-fiction d'ARC Raiders, Black Budget se démarque par sa dimension narrative. Ce jeu de tir d'extraction à la première personne vous parachute, vous et votre escouade, en plein cœur d'une vaste île tropicale. Votre objectif principal sera de récupérer des technologies top secrètes abandonnées depuis longtemps, tout en survivant aux innombrables menaces qui rôdent dans la jungle luxuriante.











Cependant, vous ne serez pas seuls lors de ces expéditions périlleuses. Chaque session de jeu pourra accueillir jusqu'à 45 joueurs simultanément. De plus, l'environnement lui-même se révélera hostile, avec l'apparition régulière de phénomènes surnaturels inexpliqués. Entrer sur l'île sera une chose, mais en ressortir vivant avec son butin s'annoncera particulièrement complexe. Heureusement, entre deux missions sous haute tension, les joueurs auront la possibilité de souffler dans leur base personnelle. Ce refuge servira de point central pour fabriquer l'équipement nécessaire avant de repartir au combat.

Comment participer à la phase de test ?

Les développeurs ont annoncé que cette deuxième session d'alpha fermée se déroulera du vendredi 26 juin au lundi 29 juin. Les serveurs seront ouverts pour les joueurs résidant en Amérique du Nord, en Europe et en Asie de l'Est. Pour avoir une chance de participer à cet événement exclusif, la marche à suivre est simple. Il suffit de se rendre sur la page Steam officielle du jeu et de cliquer sur le bouton de demande d'accès.

Un avantage de taille a été prévu pour encourager le jeu en équipe. Les personnes acceptées dans cette alpha fermée auront le privilège de pouvoir inviter jusqu'à deux amis via Steam. Il est donc vivement conseillé à tous les membres de votre groupe de s'inscrire dès aujourd'hui afin de maximiser vos chances de déploiement conjoint.