PUBG lance un concours de création de modes avec 100 000 dollars à la clé

Krafton et CurseForge s'associent pour lancer un concours de modding inédit sur PUBG. Avec une cagnotte de 95 000 dollars à la clé, les joueurs sont invités à créer des expériences uniques qui intégreront le futur hub communautaire du célèbre Battle Royale.

L'univers des Battle Royale est en constante évolution et Krafton compte bien prouver que son titre phare a encore de beaux jours devant lui. L'éditeur vient d'annoncer un partenariat majeur avec la plateforme CurseForge, gérée par Overwolf, pour organiser un concours mondial de création de contenu généré par les utilisateurs. À la clé, une cagnotte impressionnante de 95 000 dollars et la chance de voir sa création intégrée officiellement dans PUBG.

Le lancement ambitieux de PUBG Playgrounds

Cette compétition sert de tremplin à une nouveauté très attendue par la communauté : PUBG Playgrounds. Ce futur espace intégré directement dans le menu du jeu a pour ambition de devenir le carrefour des expériences communautaires, à l'image de ce que propose Fortnite par exemple. À l'instar de son concurrent, ce hub permettra aux joueurs de découvrir des modes de jeu inédits, s'éloignant parfois radicalement de la formule classique de survie qui a fait le succès du titre.

Le directeur de PUBG, Taehyun Kim, souligne l'importance de cette initiative pour l'avenir de la franchise.

Depuis l'accès anticipé, PUBG a toujours été modelé par nos joueurs, dont les retours et les idées ont influencé son évolution. Avec PUBG Playgrounds, les joueurs pourront pousser cette créativité encore plus loin en concevant directement leurs propres modes et expériences. Grâce à ce concours organisé avec CurseForge, les créateurs auront l'opportunité de contribuer à façonner la toute première vague d'expériences que les joueurs découvriront au lancement de PUBG Playgrounds.

Trois catégories pour libérer la créativité

Pour structurer ce concours, les organisateurs ont défini trois catégories distinctes, permettant à chaque type de concepteur de trouver sa voie. La première catégorie, axée sur le Combat, fait la part belle aux affrontements entre joueurs. Les compétences martiales, la maîtrise des armes et l'esprit de compétition y seront les critères principaux.

La catégorie Survie s'oriente quant à elle vers des expériences coopératives contre l'environnement. Les participants sont invités à imaginer des missions de défense en équipe ou des vagues d'ennemis à repousser, s'inspirant de succès récents misant sur la coopération intense.

Enfin, la catégorie Créatif est sans doute la plus surprenante. Elle invite les moddeurs à s'éloigner totalement des affrontements armés pour proposer des courses, des parcours d'obstacles, des jeux de réflexion ou des mini-jeux festifs. L'objectif est de laisser libre cours à une imagination sans limites.

Une répartition généreuse des récompenses

Le concours ne se contente pas de récompenser une poignée d'élus. Au total, 46 seront mises à l'honneur. Chaque catégorie principale bénéficie d'une enveloppe de 25 000 dollars, dont 10 000 dollars réservés au grand vainqueur. Les dix meilleures participations de chaque section seront récompensées.

En complément, dix créateurs recevront des prix intermédiaires de 500 dollars. La communauté aura également son mot à dire puisqu'un système de vote public permettra d'élire six favoris, qui repartiront chacun avec la somme de 2 500 dollars. Uri Marchand, PDG d'Overwolf, rappelle l'essence de ce projet.

La communauté de créateurs en jeu prouve continuellement que les meilleures idées viennent des joueurs les plus passionnés par l'expérience de jeu. Nous associer à Krafton pour intégrer cette créativité directement au sein de PUBG Battlegrounds, et la mettre en avant là où toute la communauté peut en profiter, c'est exactement la mission de CurseForge.

Vous pouvez retrouver tous les détails de ce concours sur le site officiel. Plus que jamais, Krafton souhaite capitaliser sur PUBG, qui reste très lucratif, et s'inspirer des jeux les plus populaires au monde, comme Fortnite et Roblox.