PUBG dévoile une belle collaboration avec Jujutsu Kaisen

Krafton frappe un grand coup en annonçant un partenariat entre PUBG et le célèbre anime Jujutsu Kaisen. Dès ce mois de septembre, les joueurs pourront découvrir des éléments cosmétiques exclusifs et des événements temporaires qui transformeront l'expérience.

Krafton confirme sa volonté de diversifier l'univers de son battle royale en s'associant à l'une des franchises d'animation japonaise les plus populaires du moment. Cette alliance vise à intégrer l'atmosphère sombre et mystique de Jujutsu Kaisen directement dans les mécaniques de PUBG pour un événement temporaire, qui promet de bousculer les habitudes des survivants.

Un calendrier précis pour débloquer les récompenses

Les festivités débuteront le 10 septembre sur ordinateur et se prolongeront jusqu'au 14 octobre. Les joueurs consoles devront patienter jusqu'au 17 septembre pour en profiter, avec une clôture prévue le 22 octobre. Une période limitée qui imposera aux fans une certaine assiduité pour accomplir les défis et débloquer l'intégralité du contenu exclusif proposé par le studio de développement.







Pour marquer le coup, les créateurs n'ont pas fait les choses à moitié. Certaines zones spécifiques d'Erangel subiront des transformations majeures pour refléter l'ambiance caractéristique de l'anime. Les joueurs pourront ainsi explorer des environnements familiers sous un jour totalement nouveau, offrant une dimension inédite à leurs affrontements quotidiens pour la survie en milieu hostile.

Des objets cosmétiques très convoités par la communauté

Cette refonte temporaire s'accompagne d'une multitude d'objets cosmétiques inédits dans la boutique en ligne. Les participants auront l'opportunité d'acquérir des tenues fidèles aux protagonistes de l'œuvre, ainsi que des apparences d'armes évolutives particulièrement travaillées. Ces éléments de personnalisation constituent le cœur de cet événement, poussant la communauté à s'investir pleinement dans les diverses missions temporaires pour obtenir les précieuses récompenses liées à l'univers de Jujutsu Kaisen.

Nous prévoyons de poursuivre le développement de nos collaborations avec des univers de divertissement de renommée mondiale, afin d'apporter de nouvelles expériences culturelles et de contribuer au développement de la franchise sur le long terme.

Cette nouvelle initiative s'inscrit dans une stratégie de croissance globale pour le titre qui a célébré son neuvième anniversaire en mars. Le modèle du jeu en tant que service continue de porter ses fruits, maintenant une base de joueurs particulièrement active et engagée au quotidien. Les statistiques dévoilées par l'éditeur témoignent de cette vitalité hors du commun, avec des pics d'audience impressionnants dépassant allègrement la barre du million d'utilisateurs connectés simultanément.





En multipliant ce genre de partenariats internationaux de très grande envergure, Krafton s'assure de renouveler constamment l'intérêt de sa communauté historique tout en attirant un public nouveau, potentiellement séduit par les licences prestigieuses invitées.

Le croisement audacieux entre la culture vidéoludique compétitive et l'animation japonaise démontre une fois de plus la porosité grandissante entre les différents médias de divertissement de notre époque. Il reste maintenant à voir quelle sera la prochaine grande franchise à accepter l'invitation pour fouler les terres impitoyables de PUBG.