PUBG : Un teaser de la carte Taego montre deux nouvelles armes, une voiture et bien d'autres choses

Nous savons depuis quelques jours que PUBG va accueillir une nouvelle carte, sa huitième depuis son lancement, mais seulement la troisième de taille 8x8. Cependant,, ainsi est-elle nommée, reste encore bien mystérieuse aux yeux des futurs joueurs, puisque les développeurs ne se sont pas étalés sur sa topographie ni sur ce qu'elle apportera en termes de nouveautés.Néanmoins, un nouveau teaser permet d'en savoir un peu plus sur ce qui arrivera en même temps que Taego. Une chose est sûre,. Parmi les ajouts qui semblent certains et identifiables, nous retrouvons deux nouvelles armes, un fusil d'assaut K2 et un DMR K12, deux armes utilisant des balles de 5.56. Une voiture, la Hyundai Pony Coupe, devrait également atterrir sur le champs de bataille.Certaines images de cette courte vidéo restent toutefois énigmatiques. Outre le fait qu'un nouveau type de largage puisse être implanté, une zone potentiellement revue, et l'apparition de l'hélicoptère de Paramo,. Qui plus est, cette carte permettra aux joueurs éliminés prématurément sur le champ de bataille de revenir en combat, via un système similaire au goulag de Warzone.Étant donné que son arrivée est imminente (7 juillet sur PC, 15 sur consoles),En attendant, nous rappelons qu' une autre carte 8x8 arrivera d'ici la fin de cette année , alors que Krafton, studio de développement, semble travailler sur un projet issu de l'univers de PUBG, se déroulant au Far West