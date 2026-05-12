PUBG supprime des armes et tente de calmer les joueurs avec des compensations

La prochaine mise à jour de PUBG va bouleverser l'arsenal du célèbre battle royale. Plusieurs armes sous-utilisées vont être définitivement supprimées pour faire place à des nouveautés. Si vous possédez des apparences pour ces équipements sacrifiés, une généreuse compensation financière virtuelle vous attend très prochainement.

Le célèbre battle royale s'apprête à faire un grand ménage dans son écosystème de butin. Dans sa prochaine mise à jour majeure, PUBG va officiellement retirer plusieurs armes à feu de son arsenal. Cette décision, qui pourrait surprendre les vétérans, vise principalement à faire de la place pour de nouveaux équipements prévus plus tard cette année. Les développeurs estiment que certaines sont tout simplement sous-utilisées ou font doublon avec des alternatives plus populaires.

Un nettoyage nécessaire mais douloureux pour les puristes

Parmi les victimes de cette refonte, on retrouve des armes bien connues des joueurs, parfois disponibles depuis les débuts de PUBG ou presque. Le fusil de précision Mosin Nagant et le QBU vont ainsi tirer leur révérence. Les équipes de développement justifient ce choix par le fait que ces armes possèdent des caractéristiques presque identiques à d'autres équipements bien plus prisés, comme l'incontournable Kar98k ou le Mk12. De son côté, le pistolet P1911, bien qu'apprécié pour son aspect classique, sera également retiré en raison de son inutilité flagrante passé les toutes premières secondes d'une partie. Les trois autres armes supprimées sont le R45, la DP-28 et le PP-19 Bizon.













Si la disparition de ces armes ne changera pas fondamentalement l'équilibre des affrontements, elle soulève un problème de taille. En effet, de nombreux joueurs ont dépensé de l'argent réel ou de la monnaie virtuelle pour acquérir des apparences cosmétiques exclusives liées à ces équipements. C'est ici que l'éditeur a dû trouver une solution pour éviter la gronde de sa communauté.

Des compensations massives en approche

Conscient de la frustration que peut engendrer la suppression de contenu payant, PUBG a détaillé un vaste plan de compensation dans ses dernières notes de mise à jour. Les joueurs possédant des apparences pour les armes supprimées recevront prochainement un dédommagement sous forme de points de combat, de crédits ou de G-Coins, la précieuse monnaie premium du jeu.

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Les montants alloués dépendront directement de la rareté et de la valeur de l'apparence cosmétique que vous possédez. À titre d'exemple, l'apparence Bête des mers pour le Mosin Nagant vous rapportera 200 G-Coins lors de sa suppression. Les possesseurs de l'apparence Pyromane pour le QBU toucheront quant à eux le joli pactole de 1490 G-Coins. Les joueurs disposant d'un inventaire rempli de skins de faible rareté verront quant à eux leur solde de points de combat exploser d'ici le mois de juin.

Une évolution globale de l'expérience de jeu

Au-delà de cette refonte de l'arsenal, PUBG continue de diversifier son offre pour maintenir l'engagement de sa communauté. Le titre s'éloigne doucement de sa formule strictement compétitive pour explorer de nouveaux genres. Après un mode opposant les joueurs à des extraterrestres, la prochaine mise à jour (la même que celle qui supprime ces armes) introduira un mode coopératif de braquage de banque, s'inspirant ouvertement de la franchise Payday. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le patch notes sur le site officiel.

PUBG est toujours disponible en free-to-play sur PC, PS5 et Xbox Series.