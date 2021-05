PUBG tease deux nouvelles cartes pour 2021

Deux nouvelles cartes pour PUBG

PC Édition Standard → 15,89 € au lieu de 29,99 €, soit 47 % de réduction.

Xbox One Édition Standard → 4,99 € au lieu de 29,99 €, soit 83 % de réduction.

PS4 Carte PSN de 50 € → 44,99 € au lieu de 50 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Les développeurs deviennent de prendre la parole pour faire le point sur l'année qui vient de s'écouler et celle qui arrive, notamment en teasant quelques nouveautés. Ainsi, après une année 2020 particulièrement difficile, pour les raisons que nous connaissons, Krafton est fier des nouveautés qui ont été apportées, notamment trois cartes de petite taille (Karakin, Paramo, et Haven), mais aussi de nouvelles armes, le mode Death Match et les parties compétitives.Toutefois, pour les mois à venir, le studio voit encore plus grand. En plus d'un rework de Miramar, qui permettra à la carte désertique de connaître une seconde jeunesse avec de nombreuses améliorations,. Bien évidemment, les informations sont pour le moment minces, mais nous avons toutefois une image et un nom, probablement temporaire, pour chacune, avec quelques indices.Ainsi, la première,, reprendra tous les aspects du battle royale propres à PUBG, mais avec des fonctionnalités uniques,en duo et escouade, comme d'autres jeux du genre le permettent. Cette fonctionnalité a d'ailleurs été testée il y a quelques semaines via PUBG Labs. Krafton explique aussi que « de nouvelles fonctionnalités jamais vues auparavant dans PUBG seront continuellement ajoutées à Tiger ». Cette carte est attendue assez rapidement.La deuxième se nommeet arrivera en fin d'année 2021 voire au début 2022. Celle-ci mélangera les zones urbaines avec d'immenses gratte-ciel, des souterrains et des métros, mais aussi des endroits plus urbains, avec des marécages et même des zones sous-marines. Il s'agit du champ de bataille le plus « diversifié et le plus axé sur l'exploration à ce jour ».Les développeurs remercient bien évidemment leur communauté pour leur soutien depuis des années et promettent d'apporter toujours plus de nouveautés, pour enrichir et améliorer l'expérience de PUBG.est, pour rappel, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :