PUBG : Un projet d'animation annoncé, dirigé par Adi Shankar

En tant que joueur, j'ai écrasé la concurrence dans les Battlegrounds depuis la sortie de PUBG en 2017. Je suis reconnaissant envers KRAFTON pour la confiance qu'ils m'ont accordée afin d’exécuter ma vision en tant que cinéaste et je suis impatient d'entreprendre ce voyage ensemble. Pour moi, ce projet d'animation représente une nouvelle étape dans l'évolution des relations entre l'industrie des jeux et Hollywood. J'ai hâte de révéler au monde à quoi ressemble le fait de gagner un « chicken dinner ».

Krafton, le studio en charge du développement de, vient d'annoncer que le battle royale allait s'étendre au-delà des jeux vidéo. Si nous savions déjà qu'il allait devenir bien plus qu'un battle royale, avec l'annonce récente de The Callisto Protocol (un jeu d'horreur qui se passe dans le futur) et les rumeurs sur un jeu de tir science-fiction et un monde ouvert dans le Far West Nous ne savons pas encore grand-chose de ce projet d'animation,. Il est connu et respecté pour son travail depuis de nombreuses années, dont la série Netflix Castlevania, mais aussi le Territoire des loups ou encore Cogan: Killing Them Softly. Ce dernier est d'ailleurs un amateur de PUBG, et a hâte de travailler sur ce projet :L'objectif est de donner vie à ce monde et cet univers créé en 2017, mais aussi d'attirer de nouvelles personnes qui ne s'intéressent pas forcément au battle royale ou aux jeux vidéo. Selon le PDG de Krafton, nous en saurons plus à propos de ce projet très vite, notamment s'il s'agit d'une série ou un film.