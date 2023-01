PUBG propose un mode temporaire intense

Battle royale intense dans PUBG

Depuis plusieurs années, les joueurs depeuvent découvrir des modes temporaires via le mode. Cela conduit, parfois, à l'ajout de fonctionnalités de manière permanente par la suite, comme les motoplaneurs. Le mode Arène, très apprécié, a également été testé via ce processus avant d'intégrer définitivement, en 2020.Les développeurs reviennent ici avec le mode « Intense », qui promet une expérience bien plus rapide qu'une partie normale. De nombreux paramètres ont été pris en compte pour favoriser les combats et ne pas perdre de temps avec certaines tâches, comme la récupération d'objets.. Tous les joueurs commencent avec un casque et un pare-balles de niveau 2 et un sac de niveau 3. Des caisses d'armes seront disponibles dans l'inventaire pour vous monter rapidement un petit stuff, alors qu'il sera possible de voir des caisses et des largages de ravitaillement apparaître tout au long de la partie. Les véhicules seront également disponibles.Avec ces paramètres,. S'il est apprécié, ce mode pourrait être implanté définitivement dans, pour proposer une expérience différente du battle royale classique.. Les cartes concernées sont seulement Erangel, Miramar, Taego et Deston. Récemment, Krafton a rendu disponible le récapitulatif de l'année 2022 du battle royale , mais également une mise à jour apportant quelques changements