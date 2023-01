PUBG : Le récap de l'année 2022 est disponible

Récap 2022 de PUBG

Même s'il a perdu de sa superbe ces dernières années,reste encore une place forte dans le domaine des jeux vidéo et plus particulièrement des battle royale, puisqu'il est très souvent en tête de liste des jeux les plus joués sur Steam. En 2022, celui qui a ouvert à la voie au genre, est devenu free-to-play et est même arrivé sur l'Epic Games Store. Comme de nombreux jeux, l'heure en est au bilan au début de cette année, que ce soit pour la communauté ou sur le plan personnel.Concernant le jeu, quelques statistiques pharaoniques ont été partagées,. Cela correspond à 51 423 408 jours, soit 140 886 ans. Au total, ce sontMais pour aller plus loin,, via le site officiel , en se connectant avec son compte. Vous obtiendrez diverses données, notamment le nombre de parties, de victoires, d'éliminations ou encore votre arme préférée. Vous pourrez ensuite comparer tout cela avec vos amis et voir qui est réellement le meilleur sur le champ de bataille.Enfin, Krafton encourage la communauté à partager son récapitulatif sur les réseaux sociaux,, comme une petite valise ou des mugs. Toutes les informations sont indiquées sur le site officiel En attendant,. Pour le moment, nous ne savons pas encore ce qui est programmé pour 2023, mais nul doute que les développeurs nous réservent encore de belles surprises.