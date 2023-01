PUBG : MàJ 21.2, les détails de la mise à jour

MONDE VIKENDI ZONE DU BLIZZARD

Alors que la neige tombe à gros flocons, une tempête redoutable, accompagnée de vents dévastateurs, s’abat sur la zone, balayant tout sur son passage. Si vous osez vous aventurer au cœur de ce maelström, votre corps s’engourdira et vous perdrez une partie de vos sens … Bienvenue dans la ZONE DU BLIZZARD ! Une fois que vous pénétrez dans la zone du blizzard… Vous vous déplacerez lentement. Vous subirez des dégâts constants toutes les secondes. Votre vue et votre ouïe seront brouillées. Les véhicules seront plus difficiles à contrôler.

Un message d’avertissement de zone de blizzard s’affichera à l’écran pendant le match. Vous verrez également son IU de secteur sur la carte du monde.

Des messages de frag pour la zone du blizzard ont été ajoutés.

Disponible en matchs normaux et personnalisés. Disponible à Vikendi uniquement.



Commentaire des développeurs



Redoutable et féroce, la zone du blizzard débarque à partir de cette mise à jour. Disponible exclusivement à Vikendi, cette zone reprend avec brio les fonctionnalités des zones rouge/noire des autres cartes, leur phase d’activation et leur emplacement, leur durée, leur taille, les dégâts qu’elles infligent, les modifications qu’elles apportent au gameplay, la portée de leurs effets, et bien plus encore. Gardez la zone du blizzard à l’œil et en tête, parce qu’elle affectera, entre autres, votre santé, votre vitesse de déplacement, votre ouïe et votre vision (y compris les lunettes de visée) ! Alors un bon conseil : lorsque vous apercevez le blizzard, sauvez-vous à toutes jambes !



SALLE SECRÈTE

Fouillez dans la neige et si la chance vous sourit, vous tomberez peut-être sur une salle secrète regorgeant d’objets puissants. Les salles secrètes et les objets précieux qu’elles recèlent sont éparpillés aux quatre coins de la carte.

Obtenez la CLÉ DE SÉCURITÉ (objet apparaissant dans le monde) pour ouvrir une salle secrète.

(objet apparaissant dans le monde) pour ouvrir une salle secrète. Disponible en matchs normaux et personnalisés. Disponible à Vikendi uniquement.

Commentaire des développeurs



Mettez la main sur des objets normalement impossible à trouver si vous ne faites que vous balader sur la carte ! Voici un petit conseil : comme il est très risqué de sortir d’une salle secrète, nous y avons installé un petit quelque chose fort pratique qui vous aidera à vous exfiltrer sain et sauf… À vous de trouver ce quelque chose !



KITS DE RÉPARATION

Vous avez endommagé le véhicule ou l’armure que vous avez gagné à la sueur de votre front ? Pas de souci, les trois nouveaux kits de réparation vous aideront à vous sortir d’un mauvais pas. 3 kits de réparation ont été ajoutés. KIT RÉPARATION POUR CASQUE Permet de réparer un casque, régénérant ainsi entièrement sa santé. KIT DE RÉPARATION POUR ARMURE Permet de réparer une armure, régénérant ainsi entièrement sa santé. BOÎTE À OUTILS DU MÉCANICIEN Permet de réparer un véhicule, régénérant ainsi 500 de ses points de vie Ne peut pas réparer les pneus des véhicules. Peut réparer tous les types de véhicules. Toutefois, les véhicules entièrement submergés ne peuvent pas être réparés. Utilisable uniquement depuis l’intérieur du véhicule. Non utilisable lorsque vous conduisez. Non utilisable lorsque vous retenez votre respiration. Plusieurs joueurs peuvent réparer simultanément un même véhicule. Toutefois, les réparations seront instantanément annulées lorsque le véhicule sera entièrement réparé.

Les Kits de réparation ne sont pas utilisables sur les casques/armures/véhicules détruits.

Les kits de réparation sont des objets consommables.

Les kits de réparation apparaîtront dans le monde (taux d’apparition faible).

Disponible en matchs normaux et personnalisés. Disponible à Vikendi uniquement. Des kits de réparation ont été ajoutés au match personnalisé – mode Bac à sable.

MULTI-LARGAGES

Les multi-largages, qui étaient jusque-là exclusivement disponibles à Taego, pleuvront également sur Vikendi. Les caisses de ravitaillement multi-largages contenant, entre autres, des consommables, des armures et des armes de palier supérieur, seront aléatoirement larguées pendant un match.

Disponible en matchs normaux et personnalisés. Disponible à Vikendi uniquement.

MISES À JOUR SUPPLÉMENTAIRES Des panneaux routiers (exclusivité Vikendi) ont été ajoutés aux quatre coins de la carte pour vous aider à franchir les zones enneigées.

La station de téléphérique non-utilisée a été supprimée dans la partie nord-est de Coal Mine.

Les types d’objets ont été mis à jour et le nombre de lieux d’apparition a été augmenté dans les bâtiments avec garages (qu’il est possible d’ouvrir uniquement avec des pieds-de-biche).

Quelques véhicules chevauchaient le feuillage ou des clôtures lorsqu’ils apparaissaient. Nous avons donc légèrement déplacé leurs lieux d’apparition pour les positionner dans une zone plus dégagée. SANHOK Nous nous sommes penchés sur les commentaires des joueurs et les retours en interne concernant le gameplay à Sanhok.

Des ASCENDEURS ont été ajoutés à la Cave et aux montagnes rocheuses. Des modules ascendeurs seront fournis dans les objets de départ.

ont été ajoutés à la Cave et aux montagnes rocheuses. Un pont supplémentaire reliant l’île nord-ouest et l’île est (Bootcamp) a été ajouté. Un pont supplémentaire reliant l’île nord-ouest et l’île sud-ouest (Ruins) a été ajouté. L’étendue d’eau de la zone est plus profonde pour que vous puissiez la traverser à la nage.

Des panneaux publicitaires sur le thème de Sanhok ont été ajoutés aux quatre coins de la carte. Un terrain sableux a été ajouté à certaines zones pour faciliter les traversées. Ajout d’abris généraux (rochers, arbres). La texture du terrain et des feuillages a été améliorée.

Nous faisons nos adieux aux fêtes de fin d’année, ainsi qu’aux décorations LINE FRIENDS qui disparaîtront de la zone Paradise Resort. TAEGO Des emplacements d’apparition de bateaux ont été ajoutés en compétitif.

Les emplacements d’apparition de bateaux ont été légèrement rapprochés de la rive pour en faciliter l’accès. Cette modification s’applique aussi bien aux matchs normaux que compétitifs.

GAMEPLAY MARQUEUR DE PING SUR L’ÉCRAN Le marqueur de ping sur l’écran a fait l’objet de quelques améliorations. Les marqueurs de ping sur l’écran seront automatiquement supprimés après 120 secondes (préalablement 30).

Un marqueur de ping sur l’écran du joueur sera instantanément supprimé si le joueur quitte le match ou perd la connexion. SIGNALER UN JOUEUR Précédemment, vous ne pouviez signaler qu’un joueur qui vous avait tué, ou des joueurs que vous suiviez en mode spectateur. Désormais, vous pouvez signaler des joueurs qui ont PARTICIPÉ (ASSISTANCE) à votre mort. Cliquez sur le bouton Signaler en bas de votre écran de mort → Sélectionnez le joueur d’assistance.

à votre mort.

Vous avez l’art et la manière de faire passer un sale quart d’heure à vos amis dans l’Arène 1c1 ? À partir de cette mise à jour, vous pouvez exhiber vos enchaînements de victoires ! Les enchaînements de victoire dans l’Arène 1c1 seront désormais enregistrés après la mise à jour des serveurs de jeu.

L’IU d’enchaînements de victoires sera affichée sur les écrans suivants : En bas à gauche de votre écran pendant un match Arène 1c1 Sous votre pseudo sur tous les écrans « Manche terminée » Sous votre pseudo sur l’écran « Match terminé » En haut des écrans du mode spectateur

Votre enchaînement de victoires est réinitialisé à 0 lorsque vous perdez un match Arène 1c1.

Une égalité n’influe pas sur votre enchaînement de victoires.

Tout match Arène 1c1, qui se termine en raison d’une session de mode entraînement interrompue pour délai dépassé, est consigné comme une égalité, et n’influera pas sur votre enchaînement de victoires.

Les enchaînements de victoires sont enregistrés séparément pour les sessions d’entraînement normales et les matchs personnalisés. EXPÉRIENCE UTILISATEUR / INTERFACE UTILISATEUR Une IU de carte a été ajoutée aux matchs normaux et compétitifs. Le nom de la carte sur laquelle vous jouez s’affichera sur l’écran lorsque vous accéderez à l’île de départ.

Le nom de la carte, le mode et les informations de perspective ont été ajoutés sur l’écran supérieur gauche de la carte du monde. Ces informations seront supprimées lorsque vous monterez dans l’avion.

Disponible en matchs normaux et compétitifs. LOBBY L’image de la mini-carte de chaque carte sur la page de sélection de la carte a été mise à jour pour afficher la version la plus récente.

Certaines informations ont été mises à jour dans Carrière – Vue d’ensemble (Compétitif) – Infos sur le Compétitif. PASS ARTISAN : FÊTE DU PRINTEMPS 2023

Un nouveau Pass Artisan a été préparé à l’occasion du premier festival de l’année. Obtenez plus d’infos sur l’annonce relative à la mise à jour du magasin de janvier !



ATELIER Ajout de deux nouveaux skins d’armes progressifs : le Dragon Azuré pour le Beryl M762 et la Tortue Noire pour le SKS, fabricable uniquement avec l’Artisanat spécial de l’Atelier ! Pour plus d’infos, allez jeter un œil aux détails complets de la mise à jour de janvier de la Boutique. L’onglet « Artisanat spécial – Fête du printemps 2023 » sera utilisable pour l’achat de matériaux de la fête du printemps 2023 et leur utilisation pour créer des objets jusqu’au : PC PST : 6 mars, 16h CET : 7 mars, 1h KST : 7 mars, 9h Console PST : 13 mars, 21h CET : 14 mars, 5h KST : 14 mars, 13h

PERFORMANCES Amélioration des performances du moteur physique pour booster les vitesses de chargement du jeu.

Optimisation de la mémoire à l’aide des animations pour améliorer l’utilisation de la mémoire.

(Console) Accélération de lecture des fichiers sur Xbox pour améliorer les vitesses de chargement en jeu, notamment pour l’utilisation du parachute, le lancement du mode Spectateur, etc. CORRECTIFS DE BUGS GAMEPLAY Des bugs généraux affectant le jeu ont été corrigés.

Correction d’un problème qui empêchait l’utilisation du mode « caméra libre » en utilisant un emote lorsque vous montez dans l’avion ou si l’avion effectue une descente.

Correction d’un problème qui assomme votre personnage comme suite à une chute si un crash survient alors que vous Suivez un joueur.

Correction d’un problème qui fait que vous pouvez effectuer l’action Transporter en utilisant certains emotes.

(PC) Correction d’un problème qui permettait l’utilisation d’armes primaires autres que le SMG en étant à l’arrière d’un véhicule à deux roues.

(PC) Correction d’un problème qui empêchait la réanimation d’un coéquipier que vous portiez après avoir été assommé(e) et réanimé(e) vous-même.

(PC) Correction d’un problème qui vous permettait à vous et à vos coéquipiers d’effectuer des sauts anormalement hauts après avoir appuyé continuellement sur le bouton de saut en étant collé(e) à un mur. MONDE Correctifs apportés aux collisions, textures, performances et à d’autres problèmes généraux sur Vikendi et Sanhok. Nous avons ajouté à nouveau le lieu d’apparition d’objets qui manquait dans un certain bâtiment de Winery de Vikendi. Correction d’un problème qui permettait de se téléporter à un endroit spécifique après avoir utilisé la commande « Franchir l’obstacle » et retiré le Bouclier pliable à l’intérieur d’un téléphérique. Correction d’un problème : marcher dans une certaine salle de bain de Vikendi émettait un son de pas comme sur de la terre. Correction d’un problème : les objets à lancer et les munitions traversaient un côté du drapeau de Cosmodrome dans Vikendi. Correction de l’erreur d’animation des conduits d’aération dans Train Station de Vikendi. Correction d’une mauvaise texture d’un escalier de Vikendi. Correction d’un problème qui blessait le personnage en cas d’atterrissage sur un panneau publicitaire de Train Station, dans Vikendi. Correction d’un problème qui empêchait aux objets de lancer de traverser les fenêtres sur Vikendi. Correction d’un problème où un atterrissage en parachute sur un toit de bâtiment à Sanhok infligeait des dégâts et entraînait la mort.

Correction d’un problème qui disposait les dernières zones sécurisées dans les régions périphériques inaccessibles de la carte Paramo. EXPÉRIENCE UTILISATEUR/INTERFACE UTILISATEUR Correction d’un problème : le compte des missions quotidiennes augmentait lorsque la mission « Concurrent des missions quotidiennes » était terminée.

Correction d’un problème qui empêchait l’affichage d’un certain design sur l’écran de sélection de carte

Correction d’un problème d’espacement sur la page de la Mission de réappro. journalière.

Correction de l’erreur en japonais dans le Mode Entraînement – Échap – « Quitter le Mode Entraînement »

(PC) Correction d’un problème qui provoquait la diffusion de l’effet sonore d’objet de la Boutique en survolant un certain emplacement de l’écran lorsqu’une autre fenêtre couvre celle du jeu en niveau inférieur.

(PC) Correction d’un problème qui provoquait la diffusion d’un effet sonore en survolant ou en cliquant sur le bas de l’interface de « Niveau de survivant/Dernier frag d’arme/Dernière médaille gagnée » sur la page « Carrière – Aperçu ».

(PC) Correction d’un problème qui fait que votre personnage porte toujours son sac à dos même après avoir retiré les prévisualisations d’équipement pour les emplacements 1 à 3 dans la page « Personnaliser ».

(Console) Correction du problème qui a entraîné une permutation des touches assignées respectivement aux fonctions « Ramasser l’objet/Remplacer module » OBJETS & SKINS Problème de clipping : effet qui affiche des éléments graphiques en dehors de la partie visible d’une image ou d’un objet Correction d’un problème qui occasionnait la transparence des poignets après avoir équipé les Gants de chevalier tourmenté en combinaison avec le Blouson de motard Miramar ou le Blouson de motard Erangel. Correction d’un problème de clipping sur la partie inférieure d’un corps de femme en s’équipant d’un Pantalon PGC 2022 en combinaison avec la Veste Justicier. Correction d’un problème qui occasionnait la transparence des chevilles d’un personnage masculin après s’être équipé d’un Pantalon Lipovka en combinaison avec les Bottes legacy de guerre. Correction d’un problème qui occasionnait la transparence des bras d’un personnage féminin en vue subjective après s’être équipée du Trench-coat de PLAYERUNKNOWN. Correction d’un problème qui occasionnait la transparence des poignets d’un personnage féminin après s’être équipée du Blouson Bomber Twitch Rivals en combinaison avec le Pull de rafale. Correction d’un problème qui entraînait la transparence de la fourrure des Bottes de Miss Noël en les regardant en vue à la première personne.



Après quelques semaines d'accalmie, à la suite du retour de Vikendi sur les serveurs de, les développeurs reviennent vers nous avecenviron un an après le que le battle royale est passé free-to-play. Vikendi est encore concernée avec le, puisque les joueurs devront, dorénavant, affronter la zone du blizzard, qui inflige des dégâts à quiconque se trouve à l'intérieur. Des salles secrètes ont également été ajoutées sur la carte enneigée, permettant d'obtenir du loot bien plus intéressant.Vikendi accueillera des kits de réparation, pour les casques, armures et véhicules. Si vous venez de ramasser un gilet de niveau 3, mais qu'il est fortement endommagé après un affrontement, vous allez pouvoir le réparer grâce à ces nouveaux items, qui se trouvent partout sur la carte, mais avec un taux d'apparition relativement faible. Pour le reste de cette mise à jour, mentionnons quelques améliorations pour Sanhok et divers équilibrages et corrections de problèmes.Vous pouvez retrouverci-dessous, laquelle sera déployée sur les serveurs live 18 janvier sur PC et le 26 sur consoles.