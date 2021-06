PUBG officialise Taego, sa nouvelle carte 8x8

Taego, nouvelle carte de PUBG

À la fin du mois de mai, nous apprenions que les développeurs deavaient l'intention d'apporter deux nouvelles cartes de taille 8x8 d'ici à la fin de cette année 2021 . La première arrivera dès le mois de juillet, et se nomme finalementNous n'avons pas encore d'informations intéressantes à son sujet, mais nous savons qu'il s'agit d', soit autant qu'Erangel et Miramar. Il faut donc remonter à janvier 2018 pour voir débarquer un champ de bataille de cette ampleur sur, les derniers étant tous plus petits.Cette carte,, reprendra tous les aspects du battle royale propres à, mais apportera bien évidemment quelques nouveautés. Par exemple, nous aurons la possibilité de revenir sur le champ de bataille, après un certain temps, si un membre de l'équipe est toujours en vie. Cette fonctionnalité avait été testée il y a quelques semaines via PUBG Labs et permet une toute nouvelle approche tactique.D'autres choses, « jamais vues auparavant » seront également ajoutées sur la carte, comme les développeurs l'avaient indiqué lors de l'annonce de ces deux cartes. En attendant d'avoir de plus amples informations, un teaser a été publié,, attendue sur PC le 7 juillet et sur consoles le 15. Nous ne manquerons pas de vous en dire plus dès lors que les développeurs dévoileront tous les détails de cette carte et la mise à jour.