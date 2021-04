PUBG : Le mode Respawn Royale, ultra punitif, en test dans PUBG LABS

Pas de loot, les joueurs apparaissent avec un kit prédéfini

Possible de modifier son kit lors de la mort.

Jouable en FPP et TPP.

Pas de véhicules sur la carte.

Krafton, en charge du développement de, cherche continuellement de nouvelles idées pour diversifier l'expérience du battle royale. De ce fait, ces derniers mois, plusieurs modes temporaires ont vu le jour, dans le but de récolter divers avis et voir sir ces ajouts peuvent être pertinents sur le long terme. Le prochain mode à passer par PUBG LABS est le, qui s'annonce passionnant.Dans celui-ci, chaque arme, du simple pistolet au sniper le plus létal en passant par la grenade,. Cependant, être éliminé ne veut pas ici dire que la partie est terminée,si et seulement si au moins un membre de l'escouade est encore en vie. C'est-à-dire que, si après un affrontement, un joueur de l'équipe s'en est sorti, l'escouade pourra, après 100 secondes, de nouveau être complète et envisager la victoire finale. Le tout se passera sur la carte Paramo.Pour ce qui est des autres règles du mode Respawn Royale, les voici :Ce mode sera jouable sur PC du 28 avril au 3 mai sur PC et du 6 au 10 mai sur consoles.Notez que lors d'une partie via PUBG LABS, aucune récompense n'est donnée au joueur, les défis du Passe Survivant ne sont pas comptabilisés et il n'est pas possible de gagner des PB.