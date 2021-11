PUBG Mobile et Riot s'associent à l'occasion de la série Arcane

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Comme vous devez le savoir si vous êtes un joueur de, les partenariats s'enchaînent, ce qui permet aux joueurs de profiter d'une multitude de skins en jeu. Le dernier en date est un peu plus surprenant, puisqu'il a cette fois-ci lieu avec l'un des univers vidéoludiques les plus populaires du monde : League of Legends.Riot et Krafton ont en effet annoncé qu'. Cela comprendra des skins de personnages, mais aussi des objets et des lieux, sans plus d'indications pour le moment. L'objectif de ce partenariat pour Riot est bien évidemment de faire découvrir son univers, décliné en plusieurs jeux, à un plus large public, lui qui possède déjà une communauté de 180 millions de joueurs , rien que ça.De son côté, Tencent (éditeur), est heureux de cette collaboration « Nous sommes très heureux de nous associer avec Riot Games pour saluer la toute première série d'animation de League of Legends. Runeterra est l'un des univers de jeu les plus appréciés au monde, et pouvoir intégrer cette magie dans PUBG MOBILE tout en soutenant la sortie d'Arcane, c'est une occasion splendide. » a notamment expliqué Vincent Wand, directeur de l'édition.En attendant d'en savoir plus sur ce contenu, nous rappelons que la série Arcane arrivera, quant à elle, dès le 7 novembre, en exclusivité sur Netflix. Pour ce qui est de PUBG, sachez qu'un nouveau jeu mobile, NEW STATE , arrivera le 19 novembre.