PUBG: NEW STATE partage sa date de sortie

Date de sortie de PUBG: NEW STATE

Annoncé en début d'année,, qui est destinée aux plateformes mobiles. Prenant place dans un univers futuriste du battle royale, l'expérience en sera légèrement différente, notamment au niveau des armes, des véhicules et de la carte, contenant des choses qui n'avaient pas encore été disponibles.Krafton se veut ambitieux pour, avec l'envie de conquérir de très nombreux joueurs. Pour ce faire, les graphismes ont par exemple été poussés, mais cela ne le rend pas pour autant moins accessible, puisqu'il devrait, selon les dires des développeurs, tourner sur la majeure partie des téléphones de ces dernières années. Côté gameplay, le studio entend bien se démarquer de ce qu'il a proposé auparavant et surtout de ses concurrents, en donnant la possibilité de personnaliser pleinement les armes, ou encore avec le magasin de drones, qui permettra d'obtenir de précieuses ressources en plein combat.sur les appareils mobiles compatibles iOS et Android, dans plus de 200 pays et en free-to-play. Rassurez-vous si vos expériences de jeu de tir multijoueur sur mobiles n'étaient pas bonnes jusque-là, Krafton promet une lutte anti-triche maximale. Pour le reste, nous aurons le droit à de nombreuses mises à jour de contenu après le lancement, apportant tout un panel de choses pour enrichir l'expérience. Quatre cartes seront disponibles dès le 11 novembre, dont Erangel et la carte futuriste Troi.Pour ne pas manquer sa sortie, qui est attendue par plus de 50 millions de joueurs qui l'ont d'ores et déjà précommandé, pour obtenir des bonus, vous pouvez vous inscrire sur le site officiel , en sélectionnant votre plateforme.