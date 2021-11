Riot Games annonce 180 millions de joueurs pour ses jeux Runeterra

Thank you to our global community for helping Runeterra reach new heights! 180 million players in October and still growing! pic.twitter.com/7w9goYBeBM — Riot Games #RiotXArcane (@riotgames) November 1, 2021

a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il comptait désormais pas moins de. Ce chiffre comprend ainsi League of Legends , son jeu de cartes Legends of Runeterra Teamfight Tactics et le jeu mobile League of Legends: Wild Rift Bien qu'il ne comprenne pas le nombre de joueurs de son FPS VALORANT , a déclaré que le dernier chiffre communiqué pour le jeu de tir était deÀ travers les nouveaux chiffres, nous pouvons facilement comprendre que les jeux deont une popularité qui n'est plus à prouver, puisque l'année dernière à cette même époque,. Nous constatons donc une nette progression. Toutefois, nous n'avons pas connaissance de la répartition de ces 180 millions d'utilisateurs actifs et cela aurait été intéressant de savoir quel titre tire son épingle du jeu, bien que nous imaginons aisément LoL truster la première place.En plus de l'annonce du nombre de ses joueurs, nous avons eu connaissance il y a peu des revenus produits par l'un d'eux,. Ainsi, le jeu mobile aurait permis de générer 150 millions de dollars de dépenses des joueurs , et ce, à échelle mondiale et depuis sa parution, ce qui est une belle performance.