PUBG Mobile : 1,3 milliard de dollars engendrés en 2019

L'adaptation mobile de PUBG semble particulièrement bien fonctionner, et est très lucrative, puisque les joueurs ont dépensé plus d'un milliard de dollars sur l'année 2019.

Si la version classique de PUBG est un succès incontestable malgré des joueurs de moins en moins présents ces derniers mois,Un an et demi après son lancement,, et vient de réaliser son meilleur trimestre (500 millions de dollars de gain), selon les chiffres communiqués par Sensor Tower . Avec ces chiffres, cela porte le total à. Depuis sa sortie, en mars 2018, les développeurs ont donc engrangé pas moins de. Sans réelle surprise, c'est le marché chinois qui permet d'atteindre ces chiffres colossaux, avec, alors que les États-Unis se positionnent en deuxième place avec, finissant sur la dernière marche du podium.Cependant, la tendance ne sera surement pas à la baisse ces prochains mois, puisque le titre compte de plus en plus d'adeptes. De leur côté, les développeurs continuent de soutenir PUBG Mobile, tout en luttant contre les tricheurs . Qui plus est, la scène compétitive devrait également évoluer en 2020, étant donné que Tencent souhaiterait investir pas moins de 5 millions d'euros sur la période