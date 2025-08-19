PUBG : Krafton veut transformer le battle royale en véritable plateforme de jeu

Loin de se limiter au battle royale, Krafton ambitionne de faire de PUBG une « plateforme de gameplay » à la manière de Fortnite et Roblox, avec une multitude de modes et du contenu créé par les joueurs.
Lors d'un appel aux investisseurs, le directeur financier de Krafton, Dongkeun Bae
, a présenté la vision de l'entreprise pour l'avenir de PUBG
. L'idée est claire : passer à l'ère du « PUBG 2.0 »
, où le jeu ne serait plus seulement un battle royale mais un hub de contenus et d'expériences variées. En s'inspirant notamment de ce que fait Fortnite
, qui arrive à perdurer, mais aussi Roblox
qui est sans doute le jeu le plus populaire au monde.
Un PUBG 2.0 taillé pour le contenu communautaire
Pour soutenir cette transformation, Krafton prévoit une migration de PUBG vers Unreal Engine 5
. Le moteur d'Epic permettra non seulement d'ajouter de nouveaux modes créés par le studio, mais aussi d'intégrer des fonctionnalités de contenu généré par les utilisateurs
, un modèle qui a largement contribué au succès de Fortnite et Roblox. Ce n'est pas la première fois que le studio en parle, puisqu'au début d'année un mode Créatif pour PUBG avait été évoqué
.
À l'ère de PUBG 2.0, le jeu ne sera plus simplement un battle royale. Nous développons une large gamme de modes avec cet objectif.
Des spin-off déjà en préparation
Parallèlement, plusieurs projets dérivés sont en développement dans l'univers PUBG dans le but de le développer davantage :
- PUBG: Blindspot (ex-Project Arc), un shooter tactique en vue du dessus en 5v5.
- PUBG: BLACK BUDGET, présenté comme un extraction shooter dans la lignée des récents succès du genre.
Une stratégie ambitieuse malgré les turbulences
Ces annonces surviennent dans un contexte délicat pour Krafton, actuellement en conflit juridique avec les cofondateurs d'Unknown Worlds, Charlie Cleveland et Max McGuire. L'éditeur a aussi confirmé la fuite de documents internes autour de Subnautica 2
, révélant plusieurs jalons de développement manqués.
Malgré ces turbulences, Krafton affiche une volonté claire, celle de faire évoluer PUBG en une plateforme durable
, capable de concurrencer les géants du secteur en diversifiant son offre et en impliquant davantage sa communauté.
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