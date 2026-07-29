Malgré les difficultés, Krafton a réussi à doubler ses revenus en un seul trimestre

Krafton vient de dévoiler ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2026, affichant une santé de fer. Porté par le succès fulgurant de Subnautica 2 et la longévité de PUBG, l'éditeur sud-coréen enregistre des revenus records et prépare un avenir riche en nouvelles licences.

L'éditeur sud-coréen Krafton a transmis ses résultats financiers dans un communiqué de presse pour le deuxième trimestre 2026, et les chiffres donnent le vertige. Avec un chiffre d'affaires atteignant 1 290,2 milliards de wons, soit une augmentation spectaculaire de près de 95 % par rapport à l'année précédente, l'entreprise s'impose plus que jamais comme un acteur incontournable de l'industrie vidéoludique. Le bénéfice d'exploitation suit cette même dynamique ahurissante avec 410,9 milliards de wons, marquant une hausse de 67 %. Et ce, malgré l'annulation de l'un de ses jeux quelques jours après sa sortie.

Des ventes historiques propulsées par Subnautica 2

Le grand artisan de ce trimestre exceptionnel n'est autre que le très attendu jeu de survie sous-marine. Lancé en accès anticipé au mois de mai, Subnautica 2 a franchi le cap impressionnant des cinq millions de copies écoulées en seulement vingt-deux jours.

Cette performance remarquable a permis à la franchise entière de générer 232,5 milliards de wons sur le premier semestre. La réception critique et publique est largement au rendez-vous, le titre affichant une évaluation très positive sur la plateforme Steam.











Krafton a d'ailleurs tenu à rassurer sa fidèle communauté concernant l'avenir du jeu en développement. « Nous accordons la plus grande importance aux retours de la communauté et à la qualité du produit pour assurer la stabilité du service jusqu'au lancement complet. »

La locomotive PUBG ne ralentit pas

Si les nouveautés brillent, les valeurs sûres de l'éditeur continuent de porter la croissance globale. La franchise emblématique PUBG affiche une solide progression de 25 % de ses revenus sur la première moitié de l'année.

Les ventes sur ordinateur ont d'ailleurs franchi un palier historique majeur en dépassant les 500 milliards de wons sur ce seul trimestre, alors qu'il est free-to-play. L'avenir du célèbre Battle Royale passera par l'expansion massive de son écosystème de contenu généré par les utilisateurs, qui est d'ailleurs en croissance.













Depuis l'introduction du mode World of Wonder, les joueurs s'investissent de plus en plus dans la création de cartes personnalisées. L'éditeur compte aller encore plus loin en intégrant des univers mondialement connus comme Naruto et Spider-Man dans ses outils de création, tout en offrant de meilleures récompenses financières aux créateurs via une toute nouvelle monnaie virtuelle.

Une présence en force à la gamescom 2026

Fort de ce trésor de guerre colossal, Krafton prépare activement la suite de son calendrier. L'entreprise a confirmé sa présence au salon allemand en août prochain pour y dévoiler cinq nouveaux jeux prévus d'ici 2027.

Parmi ces annonces très attendues figure un tout nouveau projet mystérieux basé sur l'univers étendu de PUBG (son extraction shooter ?). Les joueurs pourront également découvrir de nouvelles informations sur des licences originales telles que NO LAW, Project ZETA, Age Twisters et TARAE.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Cette stratégie d'expansion agressive démontre la volonté de l'éditeur de ne pas se reposer sur ses lauriers et de diversifier massivement son catalogue dans les années à venir. Enfin, l'entreprise n'oublie pas ses investisseurs. Une politique active de redistribution a été mise en place, avec le rachat et l'annulation de plusieurs centaines de milliards de wons d'actions propres, confirmant la confiance absolue de la direction dans la pérennité de son modèle économique.